Höfen "Hast du mal ’ne Blume für Beate?"

Warum nicht? – Das wird an diesem Vormittag immer deutlich: weil Stieringer in Höfen bestens vernetzt ist, die Menschen, den Ort, die Nöte, die Themen des Ortes "aus der Innenansicht" kennt. "Er ist einer von uns", sagt eine Dame, die Stieringer auch gleich ungefragt mit Informationen über seine Mitbewerber versorgt. Eine "Agentin" von ihm? Stieringer lacht: "Nein, die Menschen wollen einfach von sich aus helfen." Eine dieser Informationen: Einer von Stieringers Mitbewerbern um den Bürgermeister-Job in Höfen sei ausdrücklich gegen den Kreisel an der Sonnen-Kreuzung – aus Kostengründen.

Stieringer schüttelt den Kopf: "Den muss Höfen – zumindest größtenteils – gar nicht selber bezahlen, das ist eine Bundesstraße." An der Stieringer selbst aufgewachsen ist, wie man in seinem Flyer nachlesen kann. Daher möchte er hier als Schultes eine Verkehrsberuhigung durchsetzen. Und eben den Kreisel an der Sonnen-Kreuzung bauen. Damit diese gefährliche Einmündung endlich entschärft würde. "Man kann auch über eine Phasen-Ampelanlage nachdenken."

Aber dann würde es wahrscheinlich bei Rotphasen auf der Bundesstraße zu Rückstaus kommen. Der Kreisel sei wahrscheinlich die bessere Alternative – weil der Verkehr insgesamt besser in Bewegung bliebe. Aber für so etwas gebe es ja Gutachten.

Was auffällt: Stieringer muss sich die Leute nicht an den Stand holen – immer wieder kommen die Passanten gezielt auf ihn zu mit ihren Fragen; wahrscheinlich aber auch, weil zumindest die Damen eine der hübschen Rosen haben möchten, die farblich auf Stieringers Flyer abgestimmt sind. Auch da taucht das Orange der Blüten auf. Jemand fragt den Kandidaten jetzt, wie er das denn mit den speziellen Verwaltungskenntnissen machen wollte, die man doch sicher als Bürgermeister so braucht. Er käme ja aus der freien Wirtschaft.

Wieder so eine Frage, von der Stieringer weiß, dass er keine optimale Antwort bieten kann. Aber aus dem Konzept bringt die Frage ihn auch nicht. Stieringer bleibt durchgängig ruhig und besonnen, souverän. Hat keine Angst vor den Menschen, null Nervosität. Im Gegenteil. Und er hat sich auf die heiklen Fragen so vorbereitet, dass er immer ehrlich und aufrichtig bleiben kann: "An der Verwaltungshochschule in Kehl gibt es Crash-Kurse für Bürgermeister-Anwärter", erläutert er dem Fragenden.

Kurse am Bodensee

Da bekäme man das verwaltungstechnische Rüstzeug solide vermittelt. Die Daten, welche Kurse wann und wo für ihn relevant würden, hat er sich bereits rausgesucht. Die fänden sogar am Bodensee statt. "Da kann man sich also drauf freuen."

Jetzt ist jemand am Stand, der erzählt, dass er mit Stieringers Bruder zusammenarbeite. Auch Stieringers drei Geschwister leben noch in der Region. Schon kommt der nächste Passant. "Hast du mal ’ne Blume für Beate?" Das wäre eigentlich eine gute Überschrift für diese Kandidaten-Reportage, denkt man. Wer denn diese Beate sei? "Beate ist Höfener Urgestein", sagen Stieringer und sein gegenwärtiger Gesprächspartner gemeinsam wie aus der Pistole geschossen. "Die kennt hier jeder." Natürlich bekommt Beate ihre Rose. Und man nimmt irgendwie den Eindruck mit, dass diese Wahl für Stieringer zu einem echten "Heimspiel" werden könnte.