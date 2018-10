Höfen Gutes Verhältnis zu den Schulkameraden

Höfen. Beginnend mit seiner Mutter Helga, geborene Barth, finden sich in Braunes Stammbaum klangvolle Höfener Namen wie Lustnauer bis hin zu jenem Johann Georg Bodamer und seinem Vater Johannes, welcher 1751 das Haus "links der Enz" erbaute. "Die detaillierten verwandtschaftlichen Beziehungen durchblicke ich nicht so genau", scherzt Braune. Andererseits ist er es selbst, der früh seine Kontakte im Ort knüpfte. Was ihm auch in diesem herausfordernden Jahr 2018 Rückhalt geben konnte. Im Juni verstarb Ehefrau Sybille nach schwerer Krankheit. Braune ist jetzt alleinerziehender Vater dreier heranwachsender Töchter. Wenige Wochen davor verlor er die Bürgermeisterwahl seines Heimatortes im zweiten Wahlgang "… letztlich um genau elf Stimmen. Die ersten zwei Wochen war ich schon sehr enttäuscht", gesteht der 45-Jährige, "aber am allermeisten über die relativ geringe Wahlbeteiligung. Heiko Stieringer ist kein Widersacher für mich. Wir waren fast Schulkameraden. Unsere Interessen und Ziele für Höfen sind nahezu deckungsgleich." Dass diese Ziele jetzt weiterverfolgt werden, ist für Braune wichtig, wie er mit erstaunlicher Stärke und Abgeklärtheit erklärt. Ganz oben auf seiner Prioritätenliste steht daher der Hallenneubau. Stolz zeigt er den Hartplatz und die Wiesen hinter der alten Gemeindehalle, wo erste vorbereitende Hochwasserschutz-Baumaßnahmen für das große Höfener Projekt begonnen wurden. "Mir gefällt es, dass da was passiert", sagt der seit fünfzehn Jahren amtierende Gemeinderat, der seit fünf Jahren auch Erster Bürgermeister-Stellvertreter ist. Die Höfener zeigten zwar zuerst immer mal Skepsis, wenn es um neue Projekte gehe. "Vielleicht liegt das am engen Tal, in dem wir leben", schmunzelt Braune. Aber dann erwärmten sie sich vielfach für die Sache. "Schön", sagt er, "dass es vorwärts geht wie mit einer wachsenden Bevölkerung."

Braune stammt aus einer Hoteliersdynastie mit allen Vor- und Nachteilen: "Meine Eltern waren Tag und Nacht im Hotelbetrieb eingespannt. Als Schulkind habe ich manches Mal Kameraden beneidet, deren Eltern mehr Zeit hatten." Aber er schätzte auch die Vorteile: "Mittags heimkommen und in der Hotelküche sagen können: Heute will ich gern Schnitzel. Das war schon ein Stück Schlaraffenland."

Trotzdem hat sich Braune gegen das Hotelfach entschieden: "Meine Eltern, mein Bruder – alle sind dabei geblieben", schmunzelt er, "aber ich wurde durch meinen Zivildienst früh anders geprägt. Ich machte den Rettungssanitäter, dann den Rettungsassistenten. Zuerst beim DRK, später bei den Johannitern, wo ich heute stellvertretender Rettungsdienstleiter in Martinsmoos bin." Im Einsatz für die Mitmenschen ist Braune auch ehrenamtlich in seiner Heimatgemeinde tätig. "Mit achtzehn bin ich in die Höfener Feuerwehr eingetreten, seit 2013 bin ich Kommandant", sagt er schlicht. Und erwähnt kaum, welcher persönliche Aufwand hinter Aus- und Fortbildungen, Übungen, Sitzungen und Einsätzen steckt. Die Kameradschaft in Höfens Wehr aber, die erwähnt er, die war und ist ihm wichtig: "Obwohl auch wir leider mit rückgängigen Zahlen zu kämpfen haben."