Höfen Gräfenau: Jedes fünfte Fahrzeug fährt zu schnell

Höfen. In der Sitzung des Höfener Gemeinderats vom vergangenen Montag, stellte Bürgermeister Heiko Stieringer das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung an der Bundesstraße 294, in Höhe der Abzweigung zum Industriegebiet Gräfenau, vor. Dort ansässige Firmen berichten immer wieder von kritischen Verkehrssituationen. Für den Lieferverkehr sei es oft schwierig, in die B 294 einzubiegen, weil die Fahrzeuge dort vielfach mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich einfahren.