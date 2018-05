Höfen Er will aufrütteln

Er habe immerhin 65 Stimmen bekommen und fühle sich seinen Wählern verpflichtet. Vor der Wahl habe er sich die Frage gestellt, "machst du das für Höfen? Für mich hätte ich das nicht gebraucht".

Vor allem der Hallenbau sei "ein Riesending für Höfen", bei der er als Bauingenieur ein effektives Kostencontrolling betreiben könne. Der Verwaltungsbereich sei im Rathaus gut aufgestellt, aber ein Ordnungsamt und ein Bauamt fehle und gerade bei letzterem will er sich einbringen.

Die Bürger hätten sich wenig Gedanken gemacht, was in Höfen fehlt, sagt er und will die Bürger "aufrütteln und klar machen, was Höfen braucht". Vereinsmeierei helfe keinem, sagt er, in Anspielung auf seine beiden Hauptkonkurrenten, und auch extrem unangenehme Dinge müssten auf den Tisch. So will er etwa eine Stelle für Jugendsozialarbeit schaffen.