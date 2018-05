Höfen "Eine einmalige und beeindruckende Bilanz"

Immer wieder die nötigen Impulse gegeben

"Er scheidet als zweiter Vorsitzender aus dem Vorstand aus, nachdem er viele Jahre unseren Kreisverband nicht nur beruflich begleitete", stellte Kreisvorsitzender Alfred Breitling fest. Denn schon als Fachberater für Obst- und Gartenbau im Landratsamt Calw betreute er von 1953 bis 1991 die Gemeinden und Vereine.

"In dieser Zeit war er Geschäftsführer im Kreisverband, brachte neue Konzepte auf den Weg und organisierte das Projekt ›Unser Dorf soll schöner werden‹", erinnerte Breitling an dessen Wirken. Mehr noch, der in Neuenbürg lebende Ingenieur für Gartenbau war nicht nur in seiner Heimatstadt 50 Jahre Vorsitzender des dortigen OGV, sondern im Kreisverband zunächst zwölf Jahre zweiter Vorsitzender, ehe er 1975 für 17 Jahre den KOGV leitete und dann bis heute dem aktuellen Kreisvorsitzenden Breitling zur Seite stand.