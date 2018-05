Höfen Die Kandidaten sind entspannt

Und wie verbringt er jetzt die Zeit bis zur zweiten Wahl? "Das ist jetzt schon die größere Herausforderung. Ich hatte Urlaub für den Wahlkampf genommen und jetzt muss ich die nächsten knapp drei Wochen schauen, wo ich noch was freischaufeln kann. Eigentlich geht es mir da wie dem Herrn Stieringer: Wir stecken beide wieder in der Alltagsarbeit und müssen sehen, ob wir bis dahin noch was bewegen können. Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses haben wir noch geflunktert, dass wir uns die Stelle ja teilen könnten – aber das geht ja nicht."