Höfen Der Strohmann lockt zum Mostfest in den Rathaushof

In der Tat lockten nicht nur die Vorankündigungen, sondern auch der "Strohmann" vor dem Gebäudeeingang, lässig an eine alte Bandsäge gelehnt, die Gäste in den Hof. Früh schon saßen Gruppen bei Kaffee und Kuchen vom reichhaltigen Buffet selbst gemachter Kuchen beisammen. Andere mochten es herzhafter und ließen sich den von fleißigen Händen bereiteten Zwiebelkuchen und pressfrischen Apfelmost, von Frank Scharfenort ausgeschenkt, dazu schmecken.

"200 Liter haben wir schon mal vorgemostet", erklärte Martin Kappler, "ab sofort kann jeder, der möchte, weiter mithelfen. An Äpfeln mangelt es uns dieses Jahr ja nun nicht."

Damit waren vor allem die jungen Gäste eingeladen, die mit Begeisterung die Äpfel im hölzernen Obsthäcksler zu zerkleinern halfen, um dann mitzuerleben, wie aus der Maische in der Obstpresse schließlich goldgelber Apfelsaft wurde.