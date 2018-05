Höfen Dachner will Ausgaben senken

Wie die geplanten Vorhaben finanziert werden sollen, geht aus dem Wahlkampfflyer von Dachner nicht hervor. Nur so viel lässt er erahnen: "Durch meine fachlichen Fähigkeiten werde ich Ausgaben senken." Der Bauingenieur will aber nicht nur die Bagger rollen lassen in Höfen, sondern auch im Kleinen wirken. Beispielsweise trete er für Kindergartenplätze ab dem vierten Lebensjahr und eine in vier Klassen getrennte Grundschule ein, um den Ort für junge Familien attraktiv zu gestalten – dazu gehören für Dachner auch "kleine und günstige" Bauplätze. Auch im Freibad will er was für die jungen Dorfbewohner tun, den Wasserpilz erhalten und um eine Rutsche ergänzen.

Wohl weniger kostenintensiv und leichter realisierbar sind die kulturellen Pläne, die Dachner aufzeigt: Ein Musikfest für junge und junggebliebene Menschen sowie ein Sommerfest im Kurpark samt Feuerwerk. Ein Ja gibt es für den Hochwasserschutz, ein klares Nein hingegen gibt es von Dachner zur Windkraft. "Belästigung durch Lärm und Sonnenschlag bis hin zu gesundheitlichen Schäden für Mensch und Tier", befürchtet Dachner hierbei.

Bessere Verkehrsanbindung