Höfen Bartclub hat Nachwuchssorgen

Höfen. Bei der Hauptversammlung des "1. Bart- und Schnorresclubs Höfen" im Hotel Ochsen blickte Präsident Wolfgang Stier auf die Aktivitäten des Clubs zurück und gab einen Ausblick auf das neue Vereinsjahr. So werden Clubmitglieder an der offenen Europameisterschaft in Tel Aviv und den British Beard & Moustache Championships in Blackpool in England sowie beim Internationalen Alpenbarttreffen im schweizerischen Seewis antreten.