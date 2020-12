Höfen Bankett mit Parkbucht verwechselt

Höfen. Weil ein Lastwagenfahrer am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr die frei geräumte Stelle direkt unter dem Hangrutsch kurz vor Höfen fälschlicherweise für eine Parkbucht hielt, sorgte er so drei Stunden lang für eine kräftige Verkehrsbehinderung auf der B 294. Der ortsfremde Fahrer hatte angenommen, der Meisterntunnel in Bad Wildbad sei gesperrt und daraufhin umgedreht. Weil er sich dann verfahren hatte, wollte er anhalten und sein Navigationsgerät zu Rate ziehen.