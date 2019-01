Höfen Bäderkonzept für Region angeregt

Beim Bau eines Kreisverkehrs an der Abzweigung Liebenzeller Straße will Stieringer nicht locker lassen. Durch die vielen Umleitungen sei die Verkehrsbelastung in Höfen noch weiter gestiegen. Oft stauten sich die Fahrzeuge bis zum Ortsende.

Stieringer kämpft weiter für den Kreisverkehr

"Der Platz wäre da", so der Bürgermeister. Und auch das Landratsamt befürworte das Vorhaben. Hier will sich Blenke mit Landrat Helmut Riegger abstimmen, um das Vorhaben zu unterstützen und die entsprechenden Maßnahmen sinnvoll zu koordinieren. Dabei stehe, das sind sich Blenke und Stieringer einig, die Verkehrsberuhigung im Vordergrund. In der Folge ließe sich die innerörtliche Gestaltung aufwerten.

Aus dem ehemaligen Schwarzwaldhotel Hirsch möchte Stieringer eine Einrichtung für betreutes Wohnen machen. Derzeit sei er auf der Suche nach einem Träger. Entstehen sollen 25 bis 30 Wohnungen mit einer Fläche von jeweils 50 bis 70 Quadratmetern. Sinnvoll sei es, so rät Blenke, über die KE Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in Stuttgart ein städtebauliches Konzept erarbeiten zu lassen. Damit ließen sich leichter Investoren finden.

Drei Höfener Brücken sollen laut Stieringer im Zuge eines Brückenförderungsprogramms saniert werden. Auch hier sagte Blenke seine weitere Unterstützung zu, ebenso wie bei der anstehenden Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr.