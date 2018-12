Höfen Aussteller machen auch völlig durchnässt weiter

Die Backhausbrötler waren in diesem Jahr erstmals dabei. "Vorbereitung und Aufbau waren bei dem Wetter schon eine Herausforderung", verriet Vize-Chefin Kristina Müller-Waldeck, freute sich aber über die gute Resonanz beim Kosten und Kaufen der knusprigen Holzofenbrote und süßen Zöpfe. Wildgulasch direkt aus dem Höfener Gemeindewald boten die Jagdpächter Alexander Legler und Cassandra Müller an ihrem weihnachtlich dekorierten Stand zur Verkostung an, dazu Würste und Schinken zum Erwerb.

Die Klänge der "Jagdhornbläser Albtal" um Hornmeister Markus Fuchs füllten mit warmem Ton den belebten Hof, wobei Interessierte die einzelnen Weisen vom "Point du Jour", dem Tageshöhepunkt, bis zu "La marche des beurs", dem Burenmarsch, erklärt bekamen.

Wer es lieber warm und trocken hatte, der nutzte gerne den Kursaal, wo außerdem Musikschüler von Jochen Volz mit Weihnachtsliedern die Gäste unterhielten. So wie (fast) die ganze Familie Liewerenz aus Dobel mit Vater Matthias und den Töchtern Lena, Emma und Maya, die "Jingle Bells" als Gitarrenquartett zum Besten gaben.