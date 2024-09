Höchststand seit zwei Jahren: Verbraucher fragen im Juli deutlich mehr Baukredite nach

1 Verbraucher fragen im Juli wieder deutlich mehr Baukredite nach (Archivfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wegen gestiegener Zinsen und Baukosten stellten viele Menschen ihre Pläne für die eigenen vier Wände zurück - das Geschäft mit Immobilienkrediten brach ein. Nun kommt es wieder in Schwung.









Frankfurt/Main - Verbraucher in Deutschland haben im Juli so viele Immobilienkredite nachgefragt wie seit zwei Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft deutscher Banken mit Privathaushalten und Selbstständigen stieg auf 19,5 Milliarden Euro, gut ein Viertel mehr als im Vorjahresmonat. Größer war das Volumen zuletzt im Juli 2022, zeigt eine Auswertung der Analysefirma Barkow Consulting, die auf Daten der Europäischen Zentralbank beruht. Schon im Juni hatte sich demnach das Neugeschäft mit Baufinanzierungen erholt mit einem Wachstum von 17 Prozent gemessen am Vorjahresmonat auf 16,3 Milliarden Euro.