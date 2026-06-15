Höchstmöglicher Gewinn: Mehr geht nicht - Lotto-Jackpot weiter bei 50 Millionen Euro

Im Lotto «6aus49» liegen weiterhin 50 Millionen Euro im Jackpot der Gewinnklasse 1. Mehr geht nicht. Aber durch die lange Phase ohne Gewinner verändert sich jetzt schon der nächste Jackpot.
Bremen - Irgendwann wird er geknackt - der Lotto-Jackpot. Mittlerweile ist es aber seit 23 Ziehungen nicht passiert. "Dies ist die bei weitem längste Phase, in welcher es keinem Tipper und keiner Tipperin gelungen ist, die sechs Richtigen plus Superzahl zu tippen", teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock in Bremen auf Anfrage mit. Nächste Möglichkeit auf die 50 Millionen Euro ist die Ziehung von Lotto "6aus49" am Mittwochabend (17. Juni).