Höchster Berg der Erde: Nepalese bricht mit 32. Everest-Besteigung eigenen Rekord

Kami Rita Sherpa steht zum 32. Mal auf dem Gipfel des Mount Everest. Auch die Rekordhalterin bei den Frauen, Lhakpa Sherpa, erreicht einen neuen Meilenstein – beide schreiben Bergsteiger-Geschichte.
Kathmandu - Der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa hat zum 32. Mal den Gipfel des Mount Everest bestiegen und damit seinen eigenen Weltrekord vom vergangenen Jahr übertroffen. Am selben Tag schaffte es zudem die Rekordhalterin bei den Frauen, Lhakpa Sherpa, zum 11. Mal auf die Spitze des mit 8.849 Metern höchsten Bergs der Erde, wie die Tourismusabteilung des Kulturministeriums in Kathmandu mitteilte.