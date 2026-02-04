Sind die riesigen deutschen Goldbestände in New York noch sicher? Mit der Politik von Donald Trump wachsen die Sorgen. Der Vizepräsident des Steuerzahlerbunds fordert die Bundesbank zum Handeln auf.
Frankfurt/Main - Wegen der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump fordert der Bund der Steuerzahler, die deutschen Goldreserven so bald wie möglich aus den USA nach Deutschland zu bringen. "Wir sind der Auffassung, dass es höchste Zeit ist, das deutsche Gold aus den USA zurückzuholen", sagte Michael Jäger, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland, der "Mediengruppe Bayern". Das Vertrauen in die Vereinigten Staaten habe mit der Politik von Trump stark gelitten.