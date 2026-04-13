Höchste Warnstufe auf Marianen: Supertaifun Sinlaku bedroht US-Außengebiete im Pazifik

Ein Monster-Taifun steuert auf US-Außengebiete im Pazifik zu. Die Behörden schlagen Alarm – und warnen vor zerstörerischen Winden und Überschwemmungen. US-Präsident Trump ruft den Notstand aus.
Saipan - Angesichts des herannahenden Supertaifuns "Sinlaku" haben die Behörden auf den Nördlichen Marianen die höchste Alarmstufe ausgerufen. Das abgelegene US-Außengebiet liegt im westlichen Pazifik nordöstlich der Philippinen und gehört politisch zu den Vereinigten Staaten. Auch das weiter südlich gelegene US-Territorium Guam bereitet sich auf mögliche Auswirkungen des Sturms vor.