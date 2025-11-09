Höchste Verbandsehrung: Besondere Auszeichnung für Thomas Kaiser

Thomas Kaiser wird zum Ehrenmitglied der Fastnachtsgesellschaft Zell ernannt. Foto: Verena Wehrle

Brüderle zeichnete außerdem weitere verdiente Fasnächtler aus. Thorsten Weinstein erhielt den Verbandsorden in Bronze, er war Wagenbauer in der Vogtei Obertal, war bis 2011 in der Maskengruppe, dann bis 2023 Kanzler, wechselte 2024 ins Präsidium der FGZ. Uli Schaffrina wiederum seien die Fasnachtsgene in die Wiege gelegt worden, 1985 ist er in die Märkt-Wiiber eingetreten, von 1999 bis 2013 war er Vizevogt, ab 2013 dann Vogt der Obertaler. Für 40 Jahre erhielt er den Verbandsorden in Silber. Den gleichen Orden erhielt Bärbel Böhringer als Gründungsmitglied der Füürige Macher, die von 1993 bis 1996 Beisitzern und von 2003 bis 2025 Kassiererin war und von 2008 bis 2014 die Kinderfasnacht mitgestaltet hat.