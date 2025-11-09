Höchste Verbandsehrung: Besondere Auszeichnung für Thomas Kaiser

Die höchste Ehrung des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte „ein halbes Leben Fasnacht“ wurde dem Zeller Fasnächtler Thomas Kaiser zuteil.
„Was du für uns gemacht hast, dafür müssen wir den Hut vor die ziehen“, sagte Oliver Brüderle, Narrenvorgt der Vogtei Dreiländereck bei der Ehrung von Thomas Kaiser. Er zeichnete ihm mit der höchsten Ehrung des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) aus: „ein halbes Leben Fasnacht.“ Auch FGZ-Präsident Peter Mauthe hatte seinen Dank ausgedrückt, er ernannte Kaiser zum Ehrenmitglied der FGZ. Kaiser steht seit 50 Jahren an jedem 11.11. auf der Zeller Bühne, darüber hinaus sind er und seine Familie eine Institution an der Adelsberger Fasnacht. Seit 18 Jahren übernimmt er die Ansagen am 11.11. „Du bist Fasnächtler durch und durch“, so Mauthe.