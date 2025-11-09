Höchste Verbandsehrung: Besondere Auszeichnung für Thomas Kaiser
1
Peter Mauthe (links) und Oliver Brüderle (rechts) ehren Thomas Kaiser. Foto: Verena Wehrle

Die höchste Ehrung des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte „ein halbes Leben Fasnacht“ wurde dem Zeller Fasnächtler Thomas Kaiser zuteil.

„Was du für uns gemacht hast, dafür müssen wir den Hut vor die ziehen“, sagte Oliver Brüderle, Narrenvorgt der Vogtei Dreiländereck bei der Ehrung von Thomas Kaiser. Er zeichnete ihm mit der höchsten Ehrung des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) aus: „ein halbes Leben Fasnacht.“ Auch FGZ-Präsident Peter Mauthe hatte seinen Dank ausgedrückt, er ernannte Kaiser zum Ehrenmitglied der FGZ. Kaiser steht seit 50 Jahren an jedem 11.11. auf der Zeller Bühne, darüber hinaus sind er und seine Familie eine Institution an der Adelsberger Fasnacht. Seit 18 Jahren übernimmt er die Ansagen am 11.11. „Du bist Fasnächtler durch und durch“, so Mauthe.

 
Thomas Kaiser wird zum Ehrenmitglied der Fastnachtsgesellschaft Zell ernannt. Foto: Verena Wehrle

Brüderle zeichnete außerdem weitere verdiente Fasnächtler aus. Thorsten Weinstein erhielt den Verbandsorden in Bronze, er war Wagenbauer in der Vogtei Obertal, war bis 2011 in der Maskengruppe, dann bis 2023 Kanzler, wechselte 2024 ins Präsidium der FGZ. Uli Schaffrina wiederum seien die Fasnachtsgene in die Wiege gelegt worden, 1985 ist er in die Märkt-Wiiber eingetreten, von 1999 bis 2013 war er Vizevogt, ab 2013 dann Vogt der Obertaler. Für 40 Jahre erhielt er den Verbandsorden in Silber. Den gleichen Orden erhielt Bärbel Böhringer als Gründungsmitglied der Füürige Macher, die von 1993 bis 1996 Beisitzern und von 2003 bis 2025 Kassiererin war und von 2008 bis 2014 die Kinderfasnacht mitgestaltet hat.

 