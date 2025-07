Hohe Temperaturen haben Deutschland im Griff. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor teils extremer Wärmebelastung – besonders im Südwesten und Westen des Landes. In vielen Regionen klettern die Temperaturen auf über 35 Grad, örtlich sind sogar 38 bis 39 Grad möglich. Für Mittwoch werden in Baden-Württemberg Spitzenwerte erwartet, vor allem im Kraichgau und entlang des Rheins bei Mannheim. Droht ein neuer Hitzerekord?

Der offizielle Hitzerekord in Deutschland

Der bislang höchste offiziell anerkannte Temperaturwert in Deutschland liegt bei 41,2 Grad Celsius. Er wurde am 25. Juli 2019 gleich an zwei Messstationen in Nordrhein-Westfalen registriert – in Duisburg-Baerl und in Tönisvorst.

Eine vermeintlich noch höhere Messung aus Lingen, wo an jenem Tag 42,6 Grad gemeldet wurden, wurde vom Deutschen Wetterdienst später gestrichen. Grund dafür war ein Wärmestau an der Station, der zu einem fehlerhaften Messwert führte.

Auch an anderen Tagen wurden in Deutschland extrem hohe Temperaturen gemessen. So kletterte das Thermometer am 24. Juli 2019 in Geilenkirchen auf 40,5 Grad. In Kitzingen (Bayern) wurden am 5. und erneut am 7. August 2015 jeweils 40,3 Grad erreicht.

Hitzerekorde in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg wurden in den vergangenen Jahren immer wieder extreme Temperaturen gemessen – an die bundesweiten Rekorde reichte das allerdings bislang nicht heran. Der landesweite Höchstwert liegt bei 40,2 Grad Celsius und wurde sowohl im Jahr 2003 als auch 2015 in Freiburg erreicht.

In der Landeshauptstadt Stuttgart wurden am 5. Juli 2015 in der Innenstadt 39,5 Grad gemessen. Außerhalb des Talkessels, am Wetterturm auf dem Schnarrenberg, zeigte das Thermometer am 7. August 2015 immerhin noch 38,8 Grad an.

Erreicht 2025 einen neuen Hitzerekord?

Der Juli 2025 startet mit einer ungewöhnlich intensiven Hitzewelle – für den frühen Monat ein seltenes Phänomen. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes werden am Dienstag, den 1. Juli in Nordbaden bis zu 38 Grad erwartet.

Der Mittwoch, 2. Juli, gilt derzeit als heißester Tag der Woche – und möglicherweise des gesamten bisherigen Jahres. Die Temperaturen sollen örtlich bis auf 39 Grad steigen, vereinzelt könnte sogar die 40-Grad-Marke erreicht werden, insbesondere im Kraichgau, entlang des Rheins oder am unteren Neckar.

Weitere Vorhersagen für den 1. und 2. Juli 2025:

Baden-Baden: Dienstag bis 34 Grad, Mittwoch bis 36 Grad

Dienstag bis 34 Grad, Mittwoch bis 36 Grad Calw: Dienstag bis 33 Grad, Mittwoch bis 35 Grad

Dienstag bis 33 Grad, Mittwoch bis 35 Grad Donaueschingen: Dienstag bis 30 Grad, Mittwoch bis 32 Grad

Dienstag bis 30 Grad, Mittwoch bis 32 Grad Freiburg im Breisgau: Dienstag bis 33 Grad, Mittwoch bis 34 Grad

Dienstag bis 33 Grad, Mittwoch bis 34 Grad Karlsruhe: Dienstag bis 36 Grad, Mittwoch bis 38 Grad

Der bisher heißeste Julitag in Baden-Württemberg war der 25. Juli 2019: In Waghäusel-Kirrlach wurden damals 39,8 Grad gemessen. Ob dieser Rekord in den kommenden Tagen fällt, bleibt offen – ausgeschlossen ist es nicht.

Einschätzung

Dass in Baden-Württemberg die 40-Grad-Marke erreicht oder sogar überschritten wird, kommt selten vor – angesichts der aktuellen Wetterlage ist es jedoch nicht ausgeschlossen. Ein neuer bundesweiter Rekord von mehr als 41,2 Grad Celsius ist hingegen aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Fest steht aber: Die Kombination aus extremer Tageshitze, tropischen Nächten und lokal begrenzten Unwettern belastet Körper und Kreislauf erheblich – sowohl für Menschen als auch für die Umwelt.

Besonders gefährdet sind ältere Menschen, kleine Kinder, Personen mit Vorerkrankungen und alle, die im Freien körperlich arbeiten. In den kommenden Tagen sind Schatten, ausreichend Flüssigkeit und Ventilatoren entscheidend, um gut durch die Hitze zu kommen.