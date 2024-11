Höchste Stau-Gefahr am Wochenende: Vollsperrung der A 81 bei Sindelfingen/Böblingen

1 Noch können Radfahrer, Fußgänger und Busse diese Verbindung über die A 81 nutzen. In ein paar Tagen wird ein Teil der Elefantenbrücke abgerissen. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

Der Teilabriss der Böblinger Elefantenbrücke am kommenden Wochenende dürfte die Geduld der Autofahrer auf eine harte Probe stellen. Der gesamte Verkehr zwischen Stuttgart und Singen muss sich von Freitagabend bis Montagfrüh durch die Sindelfinger Innenstadt quälen.









Link kopiert



In Sindelfingen droht am Wochenende ein Verkehrschaos. Der Grund: von Freitagabend an wird die Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Der gesamte Durchgangsverkehr vom Stuttgarter Kreuz nach Singen und in die Gegenrichtung muss sich deshalb durch das Sindelfinger Stadtgebiet schlängeln.