Hocketse in Oberschwandorf: Wie ein Stammtisch Wunsch nach Fest mit gutem Zweck verknüpft

An Fronleichnam, 4. Juni, lädt der Stammtisch Oberschwandorf zu einer Premiere ein: eine Benefiz-Fleggahocketse auf dem Dorfplatz beim Bürgerhaus.
„Überall gibt es Feste – und bei uns nicht. Dabei haben wir so einen schönen Dorfplatz.“ Mit diesen Worten fasst Jens Kohler vom Oberschwandorfer Stammtisch die Motivation der Gruppe zusammen, dem entgegenzuwirken und ein Fest auf die Beine zu stellen. Das findet unter dem Titel „Benefiz-Fleggahocketse“ am Donnerstag, 4. Juni, ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz beim Bürgerhaus statt.