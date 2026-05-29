Hocketse in Oberschwandorf: Wie ein Stammtisch Wunsch nach Fest mit gutem Zweck verknüpft

An Fronleichnam, 4. Juni, lädt der Stammtisch Oberschwandorf zu einer Premiere ein: eine Benefiz-Fleggahocketse auf dem Dorfplatz beim Bürgerhaus.

„Überall gibt es Feste – und bei uns nicht. Dabei haben wir so einen schönen Dorfplatz.“ Mit diesen Worten fasst Jens Kohler vom Oberschwandorfer Stammtisch die Motivation der Gruppe zusammen, dem entgegenzuwirken und ein Fest auf die Beine zu stellen. Das findet unter dem Titel „Benefiz-Fleggahocketse“ am Donnerstag, 4. Juni, ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz beim Bürgerhaus statt.

Der Stammtisch Oberschwandorf besteht im Kern aus ehemaligen aktiven Spielern des SV Oberschwandorf. Rund 20 davon gehören der Gruppe an. Man hat auch ein Jahresprogramm, bleibt dabei aber in der Regel unter sich. Beispielsweise bei Jahresausflügen oder auch als Team beim Pokalschießen des Schützenvereins.

SVO feiert dieses Jahr Jubiläum

Die Hocketse findet unter dem Dach des SV Oberschwandorf statt. Der Verein feiert in diesem Jahr auch noch sein 100-jähriges Bestehen. Der Festakt wird im Oktober stattfinden.

Man habe immer mal wieder überlegt, im Dorf selbst was zu machen. „Dass man im Dorf zusammenhocken kann“, erklärt Kohler. Der Vorschlag sei letztlich vom Vorsitzenden des SVO, Martin Bessey, gekommen.

Da sei es ganz praktisch, dass viele der Stammtisch‑Mitglieder in führenden Positionen in Vereinen tätig seien. So kann man für die Hocketse nämlich auf die Ressourcen des SVO und auch der Feuerwehr zurückgreifen. Aus dem Sportheim kann man so Grills und von der Feuerwehr Biertischgarnituren bekommen. Ein Zelt will man nicht aufstellen, auch um den Aufwand überschaubar zu halten. Dafür hat man Pavillons und Sonnenschirme.

Stammtisch übernimmt die Arbeit

Anfang der Woche richte man die Sachen hin, bringe die am Mittwoch runter und werde Donnerstagmorgen aufbauen. Für die Arbeiten hat sich der Stammtisch selbst eingeteilt. Ein paar Helfer hätten sich zudem bereit erklärt, erzählt Kohler. Da es auch Kaffee und Kuchen geben wird, fanden sich Unterstützer, die Kuchen spenden werden.

Beim Essen habe man etwas machen wollen, was es nicht überall gebe. So wird man den Gästen zum Mittagessen Maultaschenburger anbieten. Wer doch etwas anderes möchte, werde auch Rote Wurst und Pommes finden.

Musik werde es aus der Konserve geben, da der Musikverein Oberschwandorf an dem Tag schon einen anderen Termin habe.

Für die Kinder gibt es direkt nebenan einen kleinen Spielplatz, eventuell auch eine Hüpfburg. So, dass sich die Erwachsenen gemütlich hinsetzen können.

Auch Spenden sind willkommen

Wenn man schon ein Fest mache, habe man das auch mit einem guten Zweck verknüpfen wollen, berichtet Kohler. Der Erlös soll so an die Stiftung der Uni-Kinderklinik Tübingen gehen. Insofern seien natürlich auch über den reinen Konsum hinaus Spenden an diesem Tag willkommen. Das habe auch bei der Aufstiegsfeier funktioniert, bei der man damals bewusst kein Geld eingenommen habe, dafür aber die Spenden den möglichen Getränkeumsatz deutlich übertrafen.

Auch wenn man jetzt zunächst auf einen sonnigen Tag mit zahlreichen Gästen hofft, kann man sich laut Kohler schon vorstellen, so ein Fest mehr als einmal auszurichten, wenn es angenommen wird.