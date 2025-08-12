Hocketse in Neuweiler-Zwerenberg: Genuss für Sportbegeisterte

Gut besucht war die Hocketse der Dorfgemeinschaft Zwerenberg und der Spvgg. Berneck/Zwerenberg beim Nordschwarzwald Triathlon.
Nach der erfolgreichen Hocketse der Dorfgemeinschaft Zwerenberg und der Spielvereinigung (Spvgg.) Berneck/Zwerenberg vor Jahresfrist bei der ersten Großveranstaltung gab es am vergangenen Sonntag eine Neuauflage beim Nordschwarzwald Triathlon. Bei bestens vorhergesagtem Wetter konnte man mit mehr Besuchern rechnen und hatte sich dementsprechend auch besser gerüstet, was Essen und Trinken angeht.