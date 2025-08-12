Hocketse in Neuweiler-Zwerenberg: Genuss für Sportbegeisterte

Gut besucht war die Hocketse der Dorfgemeinschaft Zwerenberg und der Spvgg. Berneck/Zwerenberg beim Nordschwarzwald Triathlon.

Nach der erfolgreichen Hocketse der Dorfgemeinschaft Zwerenberg und der Spielvereinigung (Spvgg.) Berneck/Zwerenberg vor Jahresfrist bei der ersten Großveranstaltung gab es am vergangenen Sonntag eine Neuauflage beim Nordschwarzwald Triathlon. Bei bestens vorhergesagtem Wetter konnte man mit mehr Besuchern rechnen und hatte sich dementsprechend auch besser gerüstet, was Essen und Trinken angeht.

Allerdings waren um 8.40 Uhr nur wenige Zuschauer vor Ort, als die ersten Sportler auf ihrer ersten von drei Runden durch den Ort fuhren. Das änderte sich aber schon bald, so dass Martin Pietras, Vorsitzender der Spvgg. Berneck/Zwerenberg, kurz vor Beginn des Open-Air-Gottesdienstes um 10.15 Uhr viele Besucher begrüßen konnte. Pfarrer Jan Schreder ließ es sich nicht nehmen, an seinem letzten Urlaubstag den Gottesdienst zu halten. In sportlichem Look und mit seiner Gitarre auf dem Rücken war er unter dem Applaus der Besucher vom Pfarrhaus zum Festplatz gejoggt.

Dabei sein wichtiger als siegen?

In seiner Ansprache stellte er die Frage, ob der olympische Gedanke, „dabei sein ist wichtiger als siegen“ wirklich Gültigkeit hat. Wohl eher selten. Und meist auch nicht bei Kindern im Sport. Für viele Teilnehmer des Triathlons mit 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42 Kilometern Laufen geht es aber darum, den Mammut-Wettbewerb überhaupt durchzustehen oder auch in kürzerer Zeit zu schaffen als bei früheren Veranstaltungen.

Beim Radrennen merkte man deutlich, dass es dieses Mal wesentlich mehr Teilnehmer gab als vor Jahresfrist. So konnte man mitunter fünf oder sechs Teilnehmer, darunter auch mehrere Frauen, gleichzeitig beobachten. Und wenn es dann zur Petershöhe hoch ging, wurden alle, die mit über 50 Stundenkilometern durch den Ort und am Festplatz vorbei düsten, deutlich langsamer.

Tennisheim hilft beim Wasser aus

Gegen die Mittagszeit und auch noch am Nachmittag nutzten viele Radfahrer aus der Umgebung die Möglichkeit, Radsport live zu erleben und sich gut verpflegen zu lassen. Die Mitarbeiter der beiden Vereine hatten an den Verpflegungsständen gut zu tun. Zum Glück konnte man das wichtigste Getränk Mineralwasser, das zwischenzeitlich aus war, vom Tennisheim ausleihen, denn etwas von außerhalb zu holen, war wegen der Straßensperrung nicht möglich.

Unsere Empfehlung für Sie Triathlon in und um Nagold Bei der zweiten Auflage wird der Streckenrekord pulverisiert Während beim Nordschwarzwald-Triathlon bei den Männern ein neuer Streckenrekord aufgestellt wurde, fiel die Entscheidung bei den Frauen erst auf der Laufstrecke.

Kinder konnten sich an einer Hüpfburg austoben und sich beim Kinderschminken hübsche Motive auf das Gesicht oder die Arme malen lassen. Und selbstverständlich hatten die Veranstalter auch in diesem Jahr die zehn Streckenposten in Zwerenberg übernommen. Unterstützung erhielten sie dabei von der Freiwilligen Feuerwehr.

Als kurz vor 15 Uhr ein Polizeiauto mit der Grünen Flagge kam, war das Rennen in Zwerenberg zu Ende und die Straßensperren konnten abgebaut werden. Nicht zu Ende war jedoch die Hocketse, bei der die Besucher bis gegen 18 Uhr verweilten.

Die beiden Vereine freuten sich über die vielen Besucher und dankten allen, die zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben. In einem Jahr beim dritten Nordschwarzwald-Triathlon wollen sie in Zwerenberg wieder am Start sein.