Hocketse in Gündringen: Alphornbläser spielen zur Eröffnung des Steinach-Hocks

Ein rundum gelungenes Festwochenende erlebte der Musikverein Gündringen beim fünften Steinach-Hock am vergangenen Wochenende, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Bei strahlendem Sommerwetter fanden zahlreiche Besucher den Weg zur Gemeindehalle und an die Steinach, wo Musik, Geselligkeit und gute Stimmung für beste Unterhaltung sorgten.

Fünf Kanonenschüsse zum Start Der offizielle Auftakt des Steinach-Hocks erfolgte am Sonntagvormittag mit fünf Kanonenschüssen. Direkt im Anschluss sorgten die Alphornbläser aus Niedersonthofen für einen eindrucksvollen Start in den Festtag. Schon kurze Zeit später füllte sich der Platz vor der Gemeindehalle.

Beim Frühschoppenprogramm der Musikkapelle Niedersonthofen unter Leitung von Christian Kuhn herrschte eine besondere Atmosphäre, die die Besucher vom ersten Ton an begeisterte. Am frühen Nachmittag übernahm die Jugendkapelle „Play Together“ unter der Leitung von Malena Reiter die musikalische Unterhaltung und zeigte eindrucksvoll ihr Können.

Fassanstich beim fünften Steinach-Hock in Gündringen Foto: Bianka Kiefer

Den stimmungsvollen Schlusspunkt setzte anschließend der Musikverein Obertalheim mit seinem Dirigenten Sven Bruckner, der mit seinem abwechslungsreichen Programm für einen gelungenen Ausklang des Festtages sorgte.

Von Schatzsuche bis Schätzspiel

Auch für die jüngsten Gäste wurde einiges geboten. Die beliebte Hüpfburg und eine spannende Schatzsuche sorgten für viel Spaß und leuchtende Kinderaugen. Große Resonanz fand zudem das erstmals angebotene Schätzspiel mit zahlreichen attraktiven Preisen. Viele Besucher nutzten darüber hinaus die Gelegenheit, das herrliche Wetter in den Liegestühlen entlang der Steinach zu genießen. Bei leckeren Speisen, erfrischenden Getränken und vielen anregenden Gesprächen verging der Tag wie im Flug.

Der Musikverein zieht eine durchweg positive Bilanz, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Dank des Vereins gelte allen Helfern, Musikern und Unterstützern sowie den zahlreichen Gästen und den Anwohnern für ihr Verständnis.