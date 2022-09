6 Beim Fassanstich durch Baisingens Brauereichef Edmund Teufel, hieß es nach drei kurzen, kräftigen Schlägen diesmal "Hôtta!". Foto: Nesch

Anstelle der abgesagten Weitinger Heimattage wurde eine "Adlerbrauerei"- und die "Krone"-Hofhockete mitten im Flecken gefeiert.















Link kopiert

Eutingen-Weitingen - Statt "Hoametfescht" wurde in Weitingen am Wochenende eine "Adlerbrauerei-Hofhockete" und die dritte Hofhockete des Gäu-Pubs "Krone" gefeiert. Auf das "Adler"-Areal hatten der Förderverein des Musikvereins und der TSV eingeladen, die auch zu den Mitveranstaltern der abgesagten Weitinger Heimattage gehörten.

Wie beim weitbekannten und beliebten Dorffest waren den Veranstaltungen das bekannte sprichwörtliche "Hoametwetter" beschieden. So wurde nicht nur beim Wetter die Tradition bewahrt, sondern ähnlich auch Ersatzformat seitlich und hinter dem denkmalgeschützten ehemaligen Brauerei-Gasthof, statt auf dessen Vorderseite mit Dorf- und Rathausplatz.

Ortsvorsteher geht auf die Geschichte des "Hoametfeschts" ein

Zum Dämmerschoppen am Samstagabend wurden die zahlreichen Gäste vom Musikverein Dießen unter der Leitung ihres Dirigenten Oliver Martini mit schmissiger Blasmusik bestens unterhalten. Beim Fassanstich durch Baisingens Brauereichef Edmund Teufel, hieß es nach drei kurzen, kräftigen Schlägen diesmal "Hôtta!". Assistiert hatten ihm Orchestervorstand Andreas Gaus, TSV-Ehrenpräse Jürgen Schnell und Ortsvorsteher Rainer Himmelsbach.

In Vertretung des verhinderten Bürgermeisters Armin Jöchle ging Himmelsbach kurz auf die 40-jährige Geschichte des "Hoametfeschts" ein, das von einer großen Dorfgemeinschaft und dem Zusammenhalt der Vereine getragen wurde. Gezeigt habe sich dies auch beim Ringtreffen und aktuell wieder bei den Eigenleistungen der Vereine beim Umbau der Sporthalle. Himmelsbach bedankte sich bei der Firma Jako, die das "Adler"-Areal zur Verfügung gestellt hatte.

Fetzige Partymusik und ausgelassene Stimmung

Kaum hatten die Dießener Musiker das Feld geräumt und es sich an den Tischen bequem gemacht, folgte die Open-Air-Disco mit Barbetrieb, bei der sich bis in die späte Nacht hinein Jung und Alt an fetziger Partymusik und ausgelassener Stimmung auf dem gemütlichen historischen Gelände erfreuten.

Mit dem Mittagessen ging es am Sonntag bei schönstem Festwetter weiter. Dabei hatten das Küchenteam um Ingo Göring und die Bedienungen wie schon am Vorabend alle Hände voll zu tun, um den Wünschen der vielen Gäste nachzukommen. Zur Kaffeezeit gab in der alten Scheuer eine breite Auswahl an Kuchen.

Tom Murray reist aus Irland an

Dazu wurden die Gäste vom Duo "Blôsn ’n’ Glampf" mit Uli Reule und Armin Schwab mit den beiden ehemaligen aktiven Musikern unterhalten. Das Duo spielt seit 26 Jahren bekannte Evergreens und Volkslieder mit witzigen und spitzfindigen schwäbischen Texten aus der Feder Reules.

Während Schwab zum Gesang verschiedene Saiteninstrumente spielt, wechselt Reule zwischen verschieden Instrumenten und Gesang. Zur Überraschung griff danach noch Tom Murray, der extra für dieses Wochenende aus Irland in seine alte Heimat angereist war, zur Gitarre und erfreute die Gäste mit Songs aus seinem reichhaltigen Repertoire. Mit einem gemütlichen Dämmerschoppen und mehr sehr zufriedenen Gesichtern klang die "Adlerbrauerei-Hofhockete" am Abend aus.

Fröhliche Stimmung und gute Laune

Gleichzeitig herrschte am Sonntag auch schräg gegenüber auf der anderen Seite der Ortsdurchfahrt bei der dritten "Hofhockete" des Gäu-Pubs "Krone" Hochbetrieb und ausgelassene Stimmung. Dafür sorgte ab der Mittagszeit zunächst die "Tigerband" mit ihrem musikalischen Leiter Kurt Schlichter.

Den "Tigers" folgten am Nachmittag die "Glemstaler", die mit ihrem breiten Spektrum vom Schlager über Rock-Oldies bis zur Volksmusik, den krönenden Schlusspunkt setzten. Gut besucht war auch der Tag der offenen Tür des kleinen, aber feinen Spielzeugmuseums von Paul Sommer.

Beide Tage über herrschte auf den zwei gut besuchen Hocketen mitten im Flecken fröhliche Stimmung und gute Laune mit einem Hauch von Flair des ausgefallenen "Hoametfeschts".