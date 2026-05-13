Hocketen am Feiertag: Wohin am Vatertag? Das sind die Feste im Kreis Rottweil

Auch wenn das Wetter nicht so prickelnd wird: Am Vatertag ist im Kreis Rottweil einiges geboten – mit viel Musik, Leckereien und dem ein oder anderen Bier. Hier die Übersicht.
Der Vatertag bietet wieder jede Menge Gelegenheit für gesellige Stunden – zahlreiche Hocketen und Feste in den Gemeinden des Kreises laden zum Verweilen ein. Vereine und Gruppierungen legen sich mächtig ins Zeug. Wir haben eine Übersicht der Veranstaltungen zusammengestellt. (Kurzfristige Absagen wegen des Wetters vorbehalten)