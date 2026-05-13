Hocketen am Feiertag: Wohin am Vatertag? Das sind die Feste im Kreis Rottweil

Auch wenn das Wetter nicht so prickelnd wird: Am Vatertag ist im Kreis Rottweil einiges geboten – mit viel Musik, Leckereien und dem ein oder anderen Bier. Hier die Übersicht.

Der Vatertag bietet wieder jede Menge Gelegenheit für gesellige Stunden – zahlreiche Hocketen und Feste in den Gemeinden des Kreises laden zum Verweilen ein. Vereine und Gruppierungen legen sich mächtig ins Zeug. Wir haben eine Übersicht der Veranstaltungen zusammengestellt. (Kurzfristige Absagen wegen des Wetters vorbehalten)

Aichhalden

Die Bläserjugend veranstaltet ab 11 Uhr eine Vatertagshockete auf der Festplatzanlage. Es gibt einen Frühschoppen und musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt.

Bösingen

Beim Modellsport-Club Herrenzimmern findet das traditionelle Vatertagsfest auf dem Modellflugplatz statt. Geboten werden neben einem großen Kuchenbuffet ein reichhaltiges Essen- und Getränkesortiment. Einwohner, Wanderer und Radfahrer aus nah und fern sind herzlich eingeladen. Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Für Kinder stehen eine Hüpfburg sowie ein Sandkasten zur Verfügung. Das Fest findet bei jeder Witterung statt. Für regen- und sonnengeschützte Sitzplätze ist gesorgt.

Deißlingen

Der Gesangverein Liederkranz veranstaltet sein Sängerfest im Bärengarten. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Der Musikverein sorgt für musikalische Begleitung, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Dietingen

Der Musikverein kommt in der Zehntscheuer zusammen und veranstaltet dort seinen Vatertagshock. Für das leibliche Wohl ist mit einem Frühschoppen, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.

In Irslingen lädt der Musikverein ab 10.30 Uhr an den oberen Rand der Schlichemklamm zum Vatertagsfest ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Harthausen und die „Lustigen Wildecker“. Auf die Gäste wartet laut Veranstalter ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot.

Dornhan

In Busenweiler lädt die Dorfgemeinschaft ab 10.30 Uhr an der Hütte auf dem Aischfeld zur Vatertagshockete ein. Mit Pulled-Pork-Burgern, Pommes, Kaffee und Kuchen, Frozen Cocktails und gekühlten Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Freiwillige Feuerwehr Weiden kommt an der Mehrzweckhalle zum Hock zusammen.

Frühschoppen, Musik, Kaffee und Kuchen – alles dabei

Dunningen

In Lackendorf startet der Vatertag im Rahmen des Frühlingsfestes ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen im Festzelt. Die Trichtinger Bauernkapelle spielt. Es wird Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen serviert.

Epfendorf

Der Fußballclub trifft sich ganztägig beim Sportplatz.

Bei der Harzwaldhütte des Albvereins findet die normale Bewirtung statt.

Die Natur- und Wanderfreunde laden von 10 bis 18 Uhr zur Hofboschhütte ein. Es werden kühles Bier, kühle Getränke, verschiedene Wurstspezialitäten sowie hausgemachte Kuchen und Kaffe angeboten.

In Trichtingen veranstaltet der Fischereiverein ganztägig seinen Vatertagshock am See.

Fluorn-Winzeln

Der Sportkegelclub Germania Winzeln veranstaltet ab 10 Uhr bei der Festhalle in der oberen Lehrstraße einen Vatertagshock. Neben einem reichhaltigen Getränke- und Essensangebot gibt es auch Kaffee und ein Buffet mit leckeren Kuchen. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Spielplatz für Kinder. Die Hockete findet bei jedem Wetter statt.

Oberndorf

Das Freibad wird eröffnet und startet in die Saison. Ab 8 Uhr geht es los.

In Bochingen ist der Wanderverein ab 10 Uhr bei der Wanderhütte zum Vatertagshock und freut sich über zahlreiche Besucher. Für das leibliche Wohl ist mit Wurst vom Holzkohlegrill gesorgt.

Die Narrenzunft Boll kommt ganztägig beim Uhunest zusammen.

Rottweil

Das Naturgasthaus Bettlinsbad hat ab 11 Uhr geöffnet.

Beim Hofgut Neckarburg findet ganztägig ein Vatertagshock statt. Mit verschiedenen Speisen und Getränken ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bei guter Witterung findet der Hock im Biergarten und bei schlechter Witterung in der beheizten „Scheune“ statt.

Der Musikverein Bühlingen lädt zum traditionellen Vatertagsfest am Brenntenwäldle ein. Für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Zepfenhan veranstaltet die Musikkapelle ihr traditionelles Bierfest am Vatertag mit Beginn ab 10 Uhr in der Festhalle. Der Musikverein „Gut Klang“ aus Sulz-Fischingen umrahmt den Frühschopen musikalisch. Am Nachmittag übernehmen die Eschachtal-Musikanten. Für das leibliche Wohl ist mit verschiedenen Speisen, wie beispielsweise dem Vatertagsteller oder Kaffee und Kuchen sowie regionalen Bierspezialitäten bestens gesorgt.

Grillwurst und Pommes gehören dazu

Schiltach

Die Spielvereinigung lädt von 9 bis 22 Uhr zum Vatertagshock auf den Sportplatz ein. Mit Bier vom Fass, Grillwurst, Currywurst und Pommes ist für das leibliche Wohl gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet der Hock im Sportheim statt.

Sulz

Der Sportverein Bergfelden trifft sich ab 11 Uhr am Sportplatz.

In Dürrenmettstetten findet 10 bis 21 Uhr am Turm das traditionelle US-Car-Treffen statt.

Die Freiwillige Feuerwehr in Hopfau veranstaltet beim Gerätehaus eine Hockete. Um 11 Uhr geht es los mit einem Frühschoppen, der vom Musikverein musikalisch begleitet wird. Für das leibliche Wohl ist mit Wurst, Pommes, Feuerwehrburger und Schweinebraten mit Spätzle und Soße gesorgt. Auch Kaffee und Kuchen sind im Angebot. Als Highlight wird eine Feuerwehr-Hüpfburg für Kinder aufgestellt.

Der Musikverein Sigmarswangen hockt ganztägig beim Bürgerzentrum zusammen.

Tennenbronn

Die Skifreunde veranstalten von 13 bis 21 Uhr beim Wiesenbauern-Dobel einen Vatertagshock. Siggi und Bob sorgen für musikalische Unterhaltung.

Waldmössingen

Der Schützenverein veranstaltet ab 11 Uhr auf dem Gartenfestplatz seine Vatertags-Hockete.

Wellendingen

Die Narrenzunft Wilflingen kommt ganztägig am Narrenbrunnen zusammen.

Zimmern

Der Musikverein veranstaltet ab 10 Uhr auf dem Pater-Alois-Mager-Platz, neben der Kirche, sein traditionelles Vatertagsfest. Dieses findet bei jedem Wetter statt. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt.