Hockete, Musik und Olympiade: TV Streichen feiert 120. Geburtstag mit Retro-Trikot-Schau

Der TV Streichen feiert sein 120-jähriges Jubiläum mit einer Retro-Trikot-Schau, viel Unterhaltung und der Hundsrückolympiade. Am Freitag, 11. Juli, geht’s los.

Der Turnverein aus dem kleinsten Flecken in Balingen hat Grund zum Feiern: Im Jahr 1905 beschlossen 17 Turner in Streichen einen eigenen Turnverein zu gründen. Sie wollten sich sportlich betätigen und sich im sportlichen Wettkampf auf den verschiedenen Turngauveranstaltungen beweisen. 1935 etablierte sich mit dem neuen Sportplatz auch der Handball als weiteres starkes Standbein des Vereins.

Feste Größe im lokalen Sportgeschehen

Heute darf der TV Streichen auf stolze 120 Jahre zurückblicken. Seitdem hat er sich zu einer festen Größe im lokalen Sportgeschehen entwickelt und Generationen von Sportbegeisterten zusammengebracht.

Dies wird nun im Zuge des jährlichen Sportfestes auf dem Sportplatz am Freitag, 11. Juli mit einer Jubiläums-Hockete ab 18 Uhr gefeiert. Hierfür hat sich der Ausschuss etwas Besonderes einfallen lassen. Nach dem Motto „Stoffe voller Geschichten“ präsentiert der Verein eine Retro-Trikot-Schau mit alten Trikots und alter Vereinskleidung, die zum ausgiebigen Schwelgen in Erinnerungen einlädt.

Nach dem Blick in die Vereinsgeschichte und dem Fassanstich gibt es Livemusik von den drei Glampfa.

Sport, Geschicklichkeit und Strategie

Einen Tag später, am Samstag, 12. Juli, findet die mittlerweile 9. Hundsrückolympiade um 16 Uhr ebenfalls auf dem Sportplatz statt. Hier messen sich verschiedene Freizeitgruppen in zehn spaßigen Spielen aus dem Bereich Sport, Geschicklichkeit und Strategie. Mitmachen können Freunde, Familien, Vereine, Mannschaften oder Kollegen. Das Olympiadenteam vom TV Streichen lässt sich Jahr für Jahr neue kreative Spiele einfallen. Im Anschluss an die Olympiade findet vor dem Vereinsheim die Sportparty mit einem DJ, Barbetrieb und einer Bottega statt.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.