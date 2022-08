2 Da der Besucheransturm immer größer wurde, mussten weitere Festgarnituren aufgestellt werden. Foto: Link

Als ein Besuchermagnet erwies sich wieder das "Handwerker-Vesper" zum Festausklang der dreitägigen "Queenspark-Hockete". Das herrliche Sommerwetter mit seinen angenehmen Temperaturen trug seinen Teil zu dem Besucheransturm bei.















Link kopiert

Sulz-Hopfau - Nach einem Ruhetag drängten sich am Dienstagabend rund 600 Besucher beim Festgelände an dem Geräteschuppen der Familie Kußmaul. Zum Festauftakt versammelten sich die Gäste zum Schutz vor der Sonne in dem dekorierten Geräteschuppen. Am frühen Abend schien der Zulauf kein Ende zu nehmen. Aus allen Himmelsrichtungen strömten die Besucher auf den Weiler.

Die Wanderfreunde wurden buchstäblich von den Besuchern überrannt. Immer wieder mussten Festgarnituren aufgestellt werden, um den Gästen einen Sitzplatz zu bieten. Die Schlange wurde immer länger.

340 Portionen Wurstsalat verkauft

Spontan sprangen immer wieder Mitglieder beim Bedienen ein, um dem Besucheransturm einigermaßen Herr zu werden. Die Helfer hinter der Theke hatten alle Hände voll zu tun. Reißenden Absatz fanden die 340 Portionen Wurstsalat in allen Variationen. Zudem wurde Zwiebelkuchen, Pommes und Allerlei vom Grill angeboten.

Zur Unterhaltung spielten die Hobbymusiker "Oldies" des Hopfauer Musikvereins unter der Leitung von Lothar Grötzinger auf. Die Musiker zeigten, dass sie noch nichts verlernt haben und überzeugten bei einigen Musikstücken mit ihren Gesangseinlagen. Die Gäste stimmten bei den flotten Weisen immer wieder mit ein und klatschten mit.

Stimmungslieder animieren das Publikum zum Mitsingen

Anschließend wurde zum Ausklang mit Axel L. und Sängerin Nicki eingeladen. Das Repertoire der beiden reichte von alten und aktuellen Schlagern, Rock und Pop, Countrymusik bis zu Hits der Volksmusik. Die Ohrwürmer und Stimmungslieder animierten zum Mitsingen.

Zur Freude der Besucher kündigte Reiner Schrägle die Mädchen der Wanderfreunde mit ihrem Showtanz an. Bereits am Samstag hatten sie bei der Mitternachtsshow das Publikum begeistert. Für ihren Auftritt gab es auch dieses Mal stürmischen Applaus. Bis weit nach Mitternacht gab es beste Unterhaltungsmusik.

Besucher bleiben bis weit nach Mitternacht

Im Laufe der Abendstunden leerte sich das Festgelände, denn viele Besucher mussten am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Trotzdem vergnügten sich viele Besucher bis weit nach Mitternacht.

Vorsitzender Patrick Guhl war von dem riesigen Besucheransturm überwältigt und zeigte sich restlos zufrieden. Ein Lob sprach er den Mitgliedern für ihr Engagement aus. Alles hatte bestens geklappt.

Gestern stand das große Aufräumen an. Jeder der Queensparker war letztlich froh, dass die Hockete anlässlich des 40-jährigen Vereinsbestehens wieder vorbei war. Es war zwar sehr schön, aber auch eine Menge Arbeit.