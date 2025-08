Wenn zwei Tage lang Rauchschwaden über dem Kamin des Backhauses in Eckenweiler kommen, dann steht die traditionelle „Zwiebelberdahockete“ auf der Tagesordnung.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Vereinsgemeinschaft (Feuerwehr, Sportverein, Obst und Gartenbauverein).

Am Wochenende war es wieder einmal so weit und trotz der miesen Wetterverhältnisse, die leider auch negativen Einfluss auf die beiden Öfen im Bachhäusle nahmen, strömten am Samstagnachmittag die vielen Besucher und sicherten sich zunächst einmal einen trockenen Platz in den Zelten.

Immer länger werdende Menschenschlange

Andere wiederum stellten sich in die immer länger werdende Menschenschlange vor dem Backhaus, um eine oder gleich mehrere ofenfrische „Zwiebelberda“ mit nach Hause zu nehmen.

Obwohl die Veranstalter von vornherein den „Abholern“ empfahlen, am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 11 Uhr ihren Einkauf zu tätigen, reichte diese Zeit zumindest am Samstag nicht aus, deren Bedarf zu decken. Zumal sich eben auch Gäste einreihten, die für ihren Tisch eine ganzen „Berda“ kauften und nicht darauf warten wollten, bis die bedient wurden.

Zu den langjährigen Helfern im Backhaus gehörten auch Eckenweilers Ex-Ortsvorsteherin Carmen Hess (rechts) und Edith Bahr. Foto: Klaus Ranft

Die Folge: Die Schlange wurde länger und die Anstehenden zusehends unzufriedener. Dazu kam, dass eben auch die Vielzahl an Gästen, die sich in den Zelten und Sitzecken befanden, auch zügig versorgt werden mussten.

Das Problem ist den Veranstaltern nicht neu. Aber es zu lösen, eine Sisyphos-Aufgabe. Kurzum, man wird es nie allen Besuchern recht machen können. Dazu muss man zunächst einmal wissen, dass in Eckenweiler nicht vorgebacken wird. Die Zwiebelberda ist immer ofenfrisch. Zum Backen stehen zwei Holzbackofen zur Verfügung, einer fasst rund 16, der andere neun bis zwölf der kulinarischen Köstlichkeiten. Während in einem Ofen gebacken wird, erfährt der andere eine Vorbereitung für den nächsten Einschub. Das braucht eben seine Zeit und mehr als arbeiten konnten die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die an zwei Tagen und auch schon davor ehrenamtlich tätig waren, eben auch nicht.

In Eckenweiler hält man zusammen

Eines wurde an diesem Wochenende deutlich: In Eckenweiler hält man zusammen. Die Hockete war gut organisiert und auch Ortsvorsteher Ralf Essigke und seine Gattin waren sich nicht zu schade dafür, mit Hand anzulegen. Es gab an beiden Tagen nicht nur die traditionelle Zwiebelberda, sondern auch eine Vielfalt weiterer kulinarischen Genüsse