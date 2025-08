Alle zwei Jahre organisiert der Musikverein Efringen-Kirchen an der alten Waage einen Bayrischen Frühschoppen. Die Veranstaltung ist beliebt und wer konnte, erschien im feschen Dirndl oder in der Krachledernen mit kariertem Hemd.

In kürzester Zeit waren alle Tische und Bänke am Sonntagvormittag besetzt. Bei zünftiger Musik mit der Gruppe „Bandfieber“ und kulinarischen Schmankerln, die vom Musikverein vorbereitet worden waren, genossen die Besucher den gemütlichen Frühschoppen.

Weißwürste zuzzeln, dazu eine Brezel und süßen Senf. Wer wollte, der konnte sich eine Bratwurst holen. Passende Getränke waren sicherlich ein kühles Bier oder eine Schorle – es gab aber auch anderes, auch ohne Alkohol.

Süßes für Schleckmäuler

Auch für die Liebhaber des „Süßen“ war einiges im Angebot. Saftige Zwetschgenwaie mit Schlagrahm, dazu einen Kaffee – es blieben keine Wünsche offen. Derweil spielte „Blechfieber“ unter der Leitung von Thomas Wengert volkstümliche Musik, böhmisch-mährische Polkas, Walzer sowie andere unterhaltsame Stücke.

Dem Publikum gefiel es. „Wir dürfen das Probelokal des Musikverein Efringen-Kirchen nutzten“, verriet Wengert. Als Dankeschön spielten die Musiker von „Bandfieber“ nun gerne am bayrischen Frühschoppen aufspielen.

Fest bis in den frühen Abend

Am Nachmittag unterhielt „DFFAB“, „Der Freundeskreis angewandter Blasmusik“, die Gäste. Auch dieser Auftritt kam sehr gut an, und bis in den frühen Abend regierte in Kirchen ein Stück bayrische Lebensfreude.