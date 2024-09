Hock am Schlössle: Miteinander lassen die Heiligenzeller den Sommer ausklingen

1 Trafen sich um Sommerabschlusshock im Schlösslegarten (von links): Tina Wage, Wolfgang Seidel, Sonja Seidel, Sylke Reichenbach und Nicola Schneider Foto: Bohnert-Seidel

Mit Picknickkorb und jeder Menge guter Laune haben die Heiligenzeller noch einmal zu den letzten Sommersonnenstrahlen gefeiert. Bei dem Hock am Schlössle brauchte einfach jeder aus der heimischen Küche mit, was er wollte, und teilte es mit anderen.









Es tut gut, sich am Freitagabend am Schlössle zu begegnen. Um 18 Uhr stehen im Schlösslehof Tische und Bänke bereit. Vereinzelt stehen Pavillons über den Bänken. Ortsvorsteher Gerold Kadenbach holt noch spontan aus der Garage ein weiteres Zeltdach. Nicht weil die Sonne auf den Kopf brutzelt, sondern weil sich vom Wald her kommend eine schwarze Wolke breit macht. Um diese scheren sich die Gäste des Sommerabschlusshocks jedoch herzlich wenig. Vielmehr freuen sie sich mit sonnigem Gemüt auf eine ungezwungene Begegnung. Das niederschwellige Angebot wird zur munteren und herzlichen Begegnung all jener, die am Freitagabend zum ersten Sommerabschlusshock gekommen sind.