Hochzeitsmesse Zollernalb: Profi-Models zeigen aktuelle Mode

1 Von weither kamen die Besucher zur 23. Hochzeitsmesse. Foto: Dennis Breisinger

Zur 23. Hochzeitsmesse sind interessierte Besucher aus bis zu 80 Kilometern Distanz in die Geislinger Schlossparkhalle gekommen. Dort gab es nicht nur aktuelle Mode für Braut, Bräutigam und Festgäste zu sehen, sondern alles um den schönsten Tag im Leben.









Großen Zuspruch fand auch in diesem Jahr wieder die von Kleider-Müller organisierte Hochzeitsmesse in der Geislinger Schlossparkhalle. Die vielen Besucher bekamen neben aktueller Mode wieder die volle Bandbreite an Dienstleistern zu Gesicht, die diesen Tag unvergesslich machen solle.