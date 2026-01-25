Hochzeitsmesse Trau verzaubert: Ideen, Trends und Emotionen in VS für den großen Tag

Blumen, Musik, Mode und ganz viel Herzklopfen: Die Hochzeitsmesse „Trau“ in Schwenningen zeigte mit 35 Branchen, wie vielfältig und individuell Heiraten heute ist.

Von der Vermietung eleganter Limousinen über ein breites Spektrum an Solomusikern bis hin zu Beauty, Frisuren, Styling, Catering, Floristik, Fotografie, Hochzeitsplanung und natürlich dem großen Bereich der Mode für Braut und Bräutigam – das Angebot der Hochzeitsmesse „Trau“ am Wochenende in Schwenningen war so vielfältig wie die Wünsche moderner Brautpaare.

Schon beim Betreten der Messehallen empfing die Besucher ein lebhaftes Stimmengewirr, gemischt mit Musikklängen, dem Duft frischer Blumen und dem leisen Rascheln edler Stoffe. Die Hallen hatten sich in eine bunte, inspirierende Welt rund um den schönsten Tag im Leben verwandelt – ein Ort, an dem Träume greifbar wurden.

35 Branchen

Aus 35 unterschiedlichen Branchen waren Aussteller angereist, um ihre Ideen, Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Bereits am Samstagvormittag herrschte reger Betrieb.

Paare schlenderten Hand in Hand durch die Gänge, manche mit Notizblock und Fragenliste bewaffnet, andere einfach neugierig und offen für Inspiration. Familien begleiteten ihre Töchter oder Söhne, Freundinnen probierten gemeinsam Haarschmuck aus... Veranstalter Frank Schumacher beobachtete das Geschehen mit sichtbarer Zufriedenheit. Seit fast 30 Jahren biete die „Trau“ diesen Branchenmix – und auch in diesem Jahr zeige sich, wie ungebrochen groß das Interesse an der Messe sei.

Trend: deutsche Musik

Zwischen den vielen bekannten Gesichtern langjähriger Aussteller fanden sich auch einige Neulinge. Unter ihnen die Hochzeitsplanerin Jenny Kirsch aus Trossingen. Mit viel Herzblut begleitet sie Paare auf dem Weg zu ihrem großen Tag – von der Erstellung eines individuellen Budgetplans bis hin zum Wedding-Day-Management, bei dem sie am Hochzeitstag selbst im Hintergrund die Fäden zieht. „Die Brautpaare und ihre Gäste sollen sich rundum wohlfühlen“, betont sie.

Eine ähnliche Botschaft brachte Sängerin Sybilla Haag aus Friesenheim mit. Mit ihrer warmen Stimme begleitet sie freie Trauungen ebenso wie standesamtliche Zeremonien. „Der Trend geht wieder zu deutschsprachiger Musik“, erzählte sie – Lieder, die emotional berühren und Paare oft ein Leben lang begleiten. Musik hat eben die besondere Fähigkeit, Erinnerungen und Sehnsüchte zu wecken.

Seit über 20 Jahren ist auch Tommy Weigold aus Deißlingen als DJ unterwegs. Die musikalische Gestaltung von Hochzeiten ist für ihn längst mehr als ein Job – es geht ums Gespür für Stimmungen, Wünsche und den richtigen Moment. Er beobachtet, dass klassische Paartänze heute seltener geworden sind. „Aber der Hochzeitswalzer gehört einfach dazu“, sagt er schmunzelnd.

Fotobox im Wohnanhänger

Für viele Besucher ein echter Hingucker war die „Selfiebox“ von Foto Riede aus Rottweil – ein liebevoll gestalteter kleiner Wohnanhänger, der als Fotobox dient. „Das kommt auf Hochzeiten unglaublich gut an“, berichtete Thomas Feder, während immer wieder Paare hineinschauten oder ein Probeselfie machten.

Auch Fotograf Andreas Kochlöffel aus Radolfzell war vor Ort. Seit vielen Jahren begleitet er Hochzeiten professionell und hat dabei einen klaren Trend bemerkt: „Immer mehr Gäste fotografieren selbst mit ihren Smartphones.“ Ein wenig schmunzelnd fügte er hinzu, dass die Qualität der Handykameras tatsächlich immer besser werde – auch wenn ein professionelles Auge und Erfahrung eben doch etwas anderes seien.

Konditormeister Frank Singer aus Schwenningen ist Aussteller der ersten Stunde – und das merkte man seinem Stand an. Gleich 14 Hochzeitstorten hatte er aus seiner Backstube auf das Messegelände gebracht, jede ein Kunstwerk für sich. „Immer mehr Kunden wollen ihre Torten individuell gestalten“, berichtete Singer. Und genau diese Vielfalt spiegelte sich in seinen kunstvollen Torten wider.

Schon viele Jahre dabei ist auch Elegance Braut- und Abendmode aus Villingen. Der Stand von Suzanna Yapicioglu und ihrem Team war einer der elegantesten der Messe: weiße Podeste, funkelnde Accessoires, sanftes Licht. Eine große Bandbreite an Hochzeitskleidern – von schlicht und fließend bis hin zu pompösen Prinzessinnenroben – wurde präsentiert. Acht Models führten die Kleider vor, drehten sich im Licht, ließen Stoffe schwingen und Spitzen glitzern. Für viele Besucherinnen war dies einer der emotionalsten Momente der Messe – ein Vorgeschmack auf den eigenen großen Tag.