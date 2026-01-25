Hochzeitsmesse Trau verzaubert: Ideen, Trends und Emotionen in VS für den großen Tag

Blumen, Musik, Mode und ganz viel Herzklopfen: Die Hochzeitsmesse „Trau“ in Schwenningen zeigte mit 35 Branchen, wie vielfältig und individuell Heiraten heute ist.
Von der Vermietung eleganter Limousinen über ein breites Spektrum an Solomusikern bis hin zu Beauty, Frisuren, Styling, Catering, Floristik, Fotografie, Hochzeitsplanung und natürlich dem großen Bereich der Mode für Braut und Bräutigam – das Angebot der Hochzeitsmesse „Trau“ am Wochenende in Schwenningen war so vielfältig wie die Wünsche moderner Brautpaare.