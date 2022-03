Hochzeitsmesse in Schwenningen

2 Erstmals ist die Eventlocation Alte Hofbibliothek aus Donaueschingen bei der Hochzeitsmesse "Trau" in den Schwenninger Messehallen dabei. Carolyn Müller und Marius Preuss sind mit der Resonanz zufrieden. Foto: Bombardi

Bunt, vielfältig und mit Ideen für jede Art eines Hochzeitsfestes präsentierte sich am Wochenende die Hochzeitsmesse "Trau" in den Schwenninger Messehallen. Von der Fotografie über diverse Musikkapellen, vom Hairstyling bis zur Kosmetik, von der Eventlocation bis zum Catering gab es an Dutzenden von Ständen eine riesige Auswahl.















VS-Schwenningen - Zum Standardprogramm gehören die Vielzahl an Ständen, die Hochzeitsbekleidung, Abendgarderobe, Schmuck oder Gestaltungsmöglichkeiten in unzähligen Facetten anboten. Eine Präsentationsbühne mit stündlichen Modeschauen und Verpflegungsmöglichkeiten vor und in den Hallen rundeten das Angebot ab.

Geschäftsführer zufrieden mit Resonanz

"Ich bin zufrieden mit der Resonanz auf die erste Hochzeitsmesse ›Trau‹ im neuen Jahr", zog Geschäftsführer Frank Schumacher eine erste Bilanz. "Viele Besucher kommen, weil sei selbst in Kürze heiraten oder bereits ein Trautermin feststeht. Früher war der Anteil an Besuchern, die aus reiner Neugier vorbeischauen, größer." Schumacher beobachtete, dass Pandemie bedingt einige Messen ausgefallen sind und sich die Herkunft der Besucher deshalb auf einen Umkreis von 80 Kilometern erweiterte.

Zufrieden äußerte sich auch Tanja Schmid aus Sulz am Neckar, deren Angebot sich vom Geschirrverleih bis zu Bestellungen rund um Dekoration erstreckte. Ein paar Meter weiter boten Simona ­Cupaiolo-Bösch und Marie-Claire Oechsle handgefertigte und individuelle Korkaccessoires von der Fliege bis zum Ohrring an. Sabrina Dogru von Kleider-Müller berichtet von einem eher durchwachsenen Geschäft. "Das Interesse der Besucher und der Verkauf von Hochzeitsbekleidung läuft zwar nicht so schlecht, aber die geringere Resonanz macht sich bemerkbar."

Frank Singer vom Salinencafé nimmt seit der ersten Ausgabe teil

Von der Zurückhaltung der Kunden weiß auch Frank Singer vom Salinencafé zu berichten. Seit der ersten Ausgabe vor rund 25 Jahren nimmt Singer an der Hochzeitsmesse teil. "Bestellungen für große Hochzeitsfeste sind momentan nicht vorstellbar, da viele auf Grund der Pandemie noch verhalten auf Feste mit dutzenden Gästen reagieren." Bestätigt wurde er von Friseurin Nasiret Ramdan aus Rottweil, die mit ihrer Haarmode zum elften Mal an der Trau teilnimmt. "Die Menschen reagieren noch etwas verhalten. Der lange Lockdown hat seine Spuren hinterlassen."

Zu den Ausstellern, die erstmals mitwirkten, gehörte die Alte Hofbibliothek aus Donaueschingen. "Wir sind in Anbetracht der Lage zufrieden mit der Resonanz", bemerkten Geschäftsmitinhaber Marius Preuss und Carolyn Müller. "Da ich solo unterwegs bin, kamen die Aufträge in den letzten beiden Jahren nie ganz zum Erliegen", erzählte Harfinistin Simone Wehrle aus Freiburg.

Auch freie Redner oder Tanzschule vertreten

Zu den Ausstellern, die dazu beitragen, das perfekte Hochzeitsfest abzurunden gehörten auch freie Redner, ein Aussteller mit Pyrotechnik oder die Tanzschule Gramlich, die mit einem Crash-Kurs dem Hochzeitspaar das Walzertanzen beibringt.

Für die Zeit nach der Hochzeit war mit Ausstellern wie einem Reisekostenrücktrittsversicherer oder den Angeboten einer Wohnbaufirma ebenfalls vorgesorgt. Wer sich mit dem Gedanken trägt, sich zu vermählen, fand bei der Messe auf jeden Fall alles, was das Herz für ein perfektes Hochzeitsfest begehrt.