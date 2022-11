Hochzeitsmesse in Geislingen

4 Braut und Bräutigam können aus einem großen Sortiment auswählen. Foto: Breisinger

Zum mittlerweile 21. Mal hat am Sonntag in der Geislinger Schlossparkhalle die von Kleider Müller organisierte "Hochzeitsmesse Zollernalb" stattgefunden. Dort wurde die neuesten Trends in Sachen Brautmode präsentiert.















Geislingen - Juweliere mit Ringparaden, Floristen mit Brautsträußen und Blumenschmuck, Konditoren, Musiker und Anbieter von Brautmode, Trauredner und einige andere Aussteller mehr rund um das große Fest waren vertreten.

"Nicht mit dabei sind in diesem Jahr die Gastronomen und Caterer, aber die brauchen auch keine Werbung zu betreiben, weil sie erst für 2024 wieder Termine frei haben", meinten die beiden Geschäftsführer von Kleider Müller, Holger und Reiner Müller unisono.

1000 Brautkleider und Anzüge

"Die Hochzeitsmode ist ein großes Standbein von uns. Rund 1000 Brautkleider und ebenso viele Anzüge befinden sich in unserem Sortiment. Die Kunden sind mittlerweile durch das Internet wesentlich informierter und mitunter auch anspruchsvoller. Viele kommen zwei- bis dreimal, bis sie etwas kaufen, da ist es auch gut, dass wir über zwei hauseigene Änderungsschneidereien verfügen", betont Rainer Müller, der von einem "durchschnittlichen Messebesuch" sprach.

Lange Saison

"Die Hochzeitssaison ist – auch aufgrund der Ungewissheit in diesem Jahr – bis kurz vor Weihnachten gestreckt, das gab es vorher noch nie. Zudem kaufen vor allem die Männer immer kurzfristiger ein", erklärte Holger Müller.

Vintage-Stil im Trend

"Wir haben zwei Rubriken von Hochzeiten, zum einen die sich stark im Trend befindenden ›Cool-Weddings‹, bei der im Stil der 1920er- und 1930er-Jahre und im Vintage-Stil geheiratet wird, sowie die klassische, traditionelle Hochzeit, in der die Männer in Hochglanzanzügen in Grün, Blau oder Rot heiraten", informiert Simon Degen von der Herrenabteilung von Kleider Müller.

Modenschau mit Models

Wie in jedem Jahr war auch dieses Mal erneut eine von der Ulmer Agentur Blank Eventmarketing durchgeführte professionelle Modenschau der große Höhepunkt der Messe. Lässige und coole Sakkos stehen beim Bräutigam im Fokus. Pastell, rosé und salbei sind die bevorzugten Farben der weiblichen Gäste und Bräute und auch Plissee und Semitransparenz sind beliebt.