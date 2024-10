Hochzeitsmesse in Bad Herrenalb: Vorm Jawort gibt es viel zu entdecken

1 Diese Besucherinnen sind sogar aus Speyer zur Hochzeitsmesse nach Bad Herrenalb gekommen. Foto: Sabine Zoller

Paare, die sich trauen, erhalten bei der Hochzeitsmesse in Bad Herrenalb viele Inspirationen. Dort können sie sich nicht nur über trendige Brautmode, sondern auch über passende Musik, Örtlichkeiten oder Speisen für ihre Feier informieren.









Mit sanften Tönen und der bewegenden Darbietung des „Ave Maria“ von Schubert, vorgetragen von Sopranistin Lisa Hähnel und begleitet von Pfarrer Matthias Weingärtner am Flügel, startete die Hochzeitsmesse in Bad Herrenalb. Für Bürgermeister Klaus Hoffmann ein feierlicher Auftakt und der perfekte Einstieg. Er begrüßte die 38 Aussteller, „die mit einem facettenreichen Angebot all das bieten, was man für den schönsten Tag im Leben braucht.“ Als visuelles Highlight ergänzte Stefanie Fleeschutz mit ihrer Tanz- und Lichtershow die Eröffnung und entführte die Besucher in eine emotionale Welt.