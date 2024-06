Was Trauungen in Schönwald so besonders macht

1 Monika Ganter an ihrem Arbeitsplatz im Bürgerbüro – hier verbringt sie viel Zeit mit der Vorbereitung der Trauungen. Foto: Helen Moser

Heiraten ist aus der Mode – das lassen zumindest die Zahlen in Baden-Württemberg vermuten. Nicht so in Schönwald: Hier hat sich die Zahl der standesamtlichen Trauungen seit 2012 mehr als verdoppelt. Standesbeamtin Monika Ganter kennt die Gründe.









Sind die goldenen Tage der Ehe vorbei? Zumindest wer sich die Zahl der Eheschließungen in Baden-Württemberg seit den 1950er-Jahren ansieht, könnte zu diesem Schluss kommen. Lag die jährliche Zahl der standesamtlichen Hochzeiten laut statistischem Landesamt Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre noch über 70 000, sank sie in den Folgejahren enorm. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts stagniert die Zahl der standesamtlichen Trauungen – von gelegentlichen Ausreißern abgesehen – etwa im Bereich von 50 000 geschlossenen Ehen pro Jahr. Ähnlich ist die Entwicklung in vielen Gemeinden.