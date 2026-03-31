Hochzeiten 2026: So heiratet Schramberg

Es gibt viele persönliche Entscheidungen rund um den großen Tag. Welche das sind? Wir haben nachgefragt.

Wenn die ersten Autokorsos hupend durch die Talstadt rollen, ist das ein klares Zeichen: Die Hochzeitssaison steht vor der Tür. Rund um Ostern nimmt das Geschehen spürbar Fahrt auf – doch für viele Brautpaare beginnen die Vorbereitungen schon deutlich früher. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Klare Trends sucht man vergeblich. Stattdessen prägt vor allem eines das Hochzeitsgeschehen – Individualität.

Vier bis fünf Anproben Mitten in der Schramberger Innenstadt hat Eileen Reichel im Januar ihr Rosentau Braut Atelier eröffnet. Liebevoll eingerichtet, berät sie dort angehende Bräute – und erlebt dabei immer wieder, wie sich Vorstellungen verändern. Viele kommen mit einem klaren Bild, entscheiden sich am Ende aber für ein ganz anderes Kleid. „Weil sie anders aussehen, wenn man sie selbst trägt“, erklärt Reichel. Oft reichen vier bis fünf Anproben, bis sich dieses Gefühl einstellt: Das ist es.

Florales Design

Welche Kleider gewählt werden, hängt stark von der Art der Trauung ab. Wird noch kirchlich geheiratet – was nach Beobachtung von Reichel seltener wird – greifen viele zu schlichten Modellen aus Satin oder Mikado-Seide mit zurückhaltendem Ausschnitt. Bei freien Trauungen hingegen sind florale Designs gefragt, „frei, luftig, locker“ und mit viel Leichtigkeit. Besonders beliebt bleiben klassische Schnitte wie A-Linie und Prinzessinnenkleid. Farblich zeigt sich Schramberg traditionell – geheiratet wird fast immer in Weiß.

Erinnerungen für den Alltag

Bei Accessoires zeigt sich ein Bedürfnis nach Alltagstauglichkeit. Schmuck und Schuhe sollen nicht nur für wenige Stunden glänzen, sondern auch danach tragbar sein – Erinnerungen für den Alltag.

Im Brautmodengeschäft Rosentau ist die Auswahl ebenso bunt gemischt wie die Bräute. Foto: Straub

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Floristik. Im Schramberger Blumengeschäft von Fernando Tiso ist von einem klaren Trend keine Spur. Die Gestecke fallen häufig bewusst schlicht aus. Während in anderen Ländern opulente Dekorationen dominieren, setzen viele Paare hier auf eine reduzierte Ästhetik.

Auch die Wahl der Location folgt keinem festen Muster. Für standesamtliche Trauungen stehen Rathaus und Schloss zur Verfügung – letzteres ist wegen seiner Lage und des Gartens besonders beliebt. Gleichzeitig gewinnen freie Trauungen an Bedeutung, oft auf Privatgrundstücken, wo Paare ihren Tag frei gestalten können.

Mit und ohne Schleier

Wie vielfältig die Entscheidungen sind, zeigt sich auch bei Frisuren und Schmuck. Offen, halbhoch oder gesteckt, mit Schleier oder ohne – erlaubt ist, was gefällt.

Auch bei der fotografischen Begleitung rückt das Authentische in den Mittelpunkt. Die Fotografengeschwister Annette und Martin Kasenbacher beobachten: „Viele Paare wünschen sich heute vor allem echte, natürliche Erinnerungen.“ Die Mischung aus spontanen Momenten und dezent angeleiteten Motive komme besonders gut an: „Trends verändern sich immer wieder, aber entscheidend bleibt für uns seit jeher: Emotionen festzuhalten, so wie sie wirklich sind.“

Es soll sich „echt“ anfühlen

So unterschiedlich die Entscheidungen auch ausfallen – eines verbindet viele Paare in Schramberg: der Wunsch nach einem Tag, der sich echt anfühlt. Vielleicht ist genau das der leise, aber prägende Trend dieser Hochzeitssaison.