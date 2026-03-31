Hochzeiten 2026: So heiratet Schramberg

Es gibt viele persönliche Entscheidungen rund um den großen Tag. Welche das sind? Wir haben nachgefragt.
Wenn die ersten Autokorsos hupend durch die Talstadt rollen, ist das ein klares Zeichen: Die Hochzeitssaison steht vor der Tür. Rund um Ostern nimmt das Geschehen spürbar Fahrt auf – doch für viele Brautpaare beginnen die Vorbereitungen schon deutlich früher. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Klare Trends sucht man vergeblich. Stattdessen prägt vor allem eines das Hochzeitsgeschehen – Individualität.