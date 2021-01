Hochzeiten 2021 Das rät ein Eventunternehmen Brautpaaren

Doch auch die Planung eines neuen Hochzeitsfests macht während eines Lockdowns sicherlich nur halb so viel Spaß - immerhin können Gespräche mit Dienstleistern oft nur telefonisch stattfinden, manche Ereignisse, wie das Aussuchen des Brautkleids oder der passenden Location, müssen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "Wir planen immer ein 'Wedding-Dinner' mit 100 Brautpaaren. Dabei findet das Probeessen statt und die Paare können sich untereinander austauschen und Tipps geben", erzählt Philipp Schneider, Geschäftsführer des Unternehmens Event Schneiderei in Rottweil, das zuvor Mattes Partyservice hieß. Das "Wedding-Dinner" sei immer schön und für die Brautpaare hilfreich, weil sie dabei sehen würden, wie so ein Event in der Praxis ablaufe, erzählt Schneider. Aufgrund des Lockdowns und der aktuell recht hohen Infektionszahlen sei das aber momentan undenkbar.

"Wegen dem Lockdown bleibt viel auf der Strecke", berichtet Schneider aus seinem Alltag. Er und sein Team hätten viele Ideen geschmiedet, wie Aktionen wie das "Wedding-Dinner", trotzdem stattfinden könnten. Doch keine wird den aktuellen Lockdown-Vorgaben gerecht. "Wir können sowas ja nicht mit jedem Brautpaar einzeln machen. Dann hätten wir ja über 100 'Wedding-Dinner'", so der Geschäftsführer. Normalerweise könnten die Brautpaare dort auch Dienstleister kennenlernen, mit denen die Event Schneiderei arbeite, oder sich verschiedene Tischdekorationen anschauen, um die richtige für die eigene Hochzeit zu finden - doch all das sei momentan natürlich nicht möglich, berichtet Schneider.

Lesen Sie auch: Weniger Hochzeiten während des Lockdowns

Der Lockdown hat die Hochzeitsplanungen fest im Griff. Für Paare, deren Hochzeit erst in einigen Monaten stattfindet, ist das noch kein großes Problem - sie haben noch Zeit. Diejenigen aber, die schon im Frühling heiraten möchten, dürften dadurch ins Schwitzen kommen. Was rät die Event Schneiderei diesen Paaren? "Heute Morgen haben wir mit einem Paar gesprochen, das im März heiraten will. Wir haben beschlossen, dass wir jetzt zweigleisig fahren", erzählt der Geschäftsführer. Das bedeute, dass er dem Paar einen zweiten Hochzeitstermin im Oktober reserviere, falls die geplante Feier im März nicht stattfinden könne. "Außerdem sind wir so flexibel wie möglich", sagt Schneider. Die Brautpaare könnten bis zu sieben Tage vor der Hochzeit entscheiden, ob diese stattfinden oder verschoben, beziehungsweise abgesagt werden soll.

Kostenfrage bei abgesagter Feier nicht einfach

Wenn ein Fest coronabedingt nicht stattfinden könne, versuchten Eventunternehmen und Dienstleister in der Regel alles so zu klären, dass weder sie, noch das Brautpaar auf den Kosten sitzen blieben. "Wir hoffen, dass dann die Politik für die Ausfälle aufkommt", sagt Schneider. Hilfspakete seien für die Branche unerlässlich - vor allem wenn eine ganze Hochzeitssaison wieder verschoben oder abgesagt werden müsse. Normalerweise versuche man einfach, einen neuen Termin zu finden, auf den die Hochzeit dann kostenlos umgebucht werde. Werde das Fest aber ganz abgesagt, hätte jedoch generell seitens der Regierung unter Auflagen stattfinden dürfen, würden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dienstleister in Kraft treten, erklärt der Bund deutscher Hochzeitsplaner. Unter Umständen gibt es für die Brautpaare dann kein Geld zurück, beziehungsweise müssen die Kosten trotzdem getragen werden.

Was die Sommerhochzeiten betrifft, hat Schneider wenig Bedenken. "Wir und auch andere Gastronomen haben die Hoffnung, dass die Situation ab April oder Mai wieder besser wird", sagt er. Vertraue man auf die Aussagen und Prognosen der Regierung, seien bis zum Sommer außerdem schon viele Menschen geimpft worden, was die Situation sicherlich verbessere. Der Geschäftsführer hofft, dass im Sommer, wie im letzten Jahr auch schon, Hochzeiten mit um die 100 Gästen erlaubt sind und könnte sich sogar noch eine höhere Teilnehmeranzahl vorstellen, wenn mit den Impfungen alles klappt und es keine anderen Vorkommnisse gibt.

Paare sollen Hochzeit so planen, wie sie es sich wünschen

Wie die Realität dann aussehen wird, steht aber natürlich noch in den Sternen. Die Event Schneiderei empfiehlt Brautpaaren bis dahin, ihre Hochzeit so zu planen, wie sie es sich wünschen - und die Planung dann gegebenenfalls den jeweiligen Vorgaben der Regierung anzupassen. Sollten wie im letzten Jahr rund 100 Gäste bei der Feier erlaubt sein, seien viele Paare sowieso auf der sicheren Seite, da oft mit dieser Personenanzahl geplant werde. "Wenn Brautpaare aber beispielsweise nur mit 50 Gästen planen, haben sie vermutlich auch im Sommer noch bessere Karten", meint Schneider.

Grundsätzlich empfiehlt Schneider den Brautpaaren von 2021: "Durchatmen, cool bleiben und die Hoffnung nicht aufgeben. Alles andere bringt ja nichts."