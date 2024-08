Hochzeit in Norwegen: Prinzessin Märtha Louise heiratet Schamanen Durek Verrett

Geiranger - Eine Prinzessin heiratet einen Schamanen: Die norwegische Königstochter Märtha Louise (52) und ihr amerikanischer Verlobter Durek Verrett (49) wollen heute den Bund der Ehe schließen. Die Tochter von König Harald V. und Verrett wollen sich am malerischen Geirangerfjord das Jawort geben. Verrett ist nach eigenen Angaben Schamane in sechster Familiengeneration. Auf spirituelle Weise will er Menschen zu ihrer wahren Stärke verhelfen.

Nach einer Willkommensfeier im nahe gelegenen Ålesund, einer Bootsfahrt durch den Fjord sowie einer weiteren Vor-Hochzeits-Party im Ort Geiranger in den Vortagen sollen die Hochzeitsfeierlichkeiten in den Mittagsstunden ihren Höhepunkt erreichen. Wie aus dem von der Zeitung "Verdens Gang" veröffentlichten Programm hervorgeht, soll die Trauungszeremonie um 13.00 Uhr in einem Zelt auf einer Freifläche neben einem Hotel stattfinden, in dem später auch die Hochzeitsfeier veranstaltet wird.

Lesen Sie auch

Getraut wird das Brautpaar von der Pfarrerin Margit Lovise Holte, einer langjährigen Freundin von Märtha Louise. Das Gala-Dinner startet um 18.30 Uhr, der Brauttanz ist für 22.45 Uhr angesetzt - danach beginnt die große Party.

Prinz Sverre Magnus mit Mädchen an seiner Seite

Unter den rund 350 eingeladenen Hochzeitsgästen werden neben König Harald und seiner Gattin Königin Sonja (beide 87) auch Märtha Louises jüngerer Bruder Kronprinz Haakon und dessen Frau Kronprinzessin Mette-Marit (beide 51) sein. Auch Haakons und Mette-Marits gemeinsame Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18) sind dabei - Sverre Magnus zeigte sich bereits in Ålesund lächelnd und händchenhaltend mit einem Mädchen in etwa seinem Alter an seiner Seite.

Aus dem Ausland reist unter anderem die schwedische Thronfolgerin Kronprinzessin Victoria mit ihrem Mann Prinz Daniel sowie ihrem Bruder Prinz Carl Philip und dessen Frau Prinzessin Sofia an. Ob Vertreterinnen und Vertreter anderer Königshäuser in Geiranger dabei sein werden, ist nicht bekannt.

Zweite Hochzeit für Märtha Louise

Märtha Louise ist die Nummer vier der norwegischen Thronfolge. Sie war von 2002 bis 2017 schon einmal mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) verheiratet. Aus der Ehe hat sie drei Töchter.

2019 hatte die Königstochter dann ihre Beziehung zu Verrett öffentlich gemacht. Um das Paar hat es seitdem immer wieder Kontroversen gegeben, vor allem um die Verwendung von Märtha Louises Prinzessinnentitel zu Geschäftszwecken, den sie eigentlich nicht mehr kommerziell gebrauchen wollte. Das war 2019 so beschlossen worden, 2022 hatte die Prinzessin schließlich auch alle offiziellen Aufgaben für das Königshaus niedergelegt, um ihre Rolle am Hof und ihre geschäftlichen Tätigkeiten deutlicher voneinander zu trennen.

Auch die Hochzeitsvorbereitungen waren von Kontroversen begleitet worden. Erst hatte es unter anderem Ärger um die Vermarktung eines eigens produzierten Hochzeits-Gins gegeben, dann um einen umstrittenen Exklusivvertrag mit dem britischen Promi-Magazin "Hello!": Entgegen aller Konventionen hat das Brautpaar die exklusiven Bildrechte an der Trauung und Hochzeitsfeier für eine unbekannte Summe an das Magazin vergeben, womit der Zugang für einheimische Medien stark eingeschränkt sein wird. Für eine Dokumentation wird außerdem ein Netflix-Team vor Ort filmen.