Hochzeit in Bad Herrenalb

1 Ihre Traumhochzeit in Bad Herrenalb haben Georgina und Alois Frank vom Zirkus Alaska in Bad Herrenalb gefeiert und sich für die standesamtliche Trauung am Konzertpavillon am Kurhaus das Ja-Wort gegeben. Foto: Zoller

Bad Herrenalb bietet als Hochzeitsdestination eine beeindruckende Vielfalt an Trauungsorten. Insbesondere die große Hochzeit eines Zirkuspaares auf der Nordseite des Kurhauses hat im August gezeigt, dass eine stattliche Anzahl an Gäste aus allen Regionen Deutschlands zu einer Traumhochzeit in Bad Herrenalb anreisen.