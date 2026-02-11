Hochzeit im Wahlkampf: Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

1 So sonnig und warm dürfte es bei der Februar-Hochzeit kaum werden. Foto: imago/APress Wahlkampf-Manöver oder pure Romantik? Das Timing von Cem Özdemirs Hochzeit lässt aufhorchen. Der Einfluss auf die Wahl dürfte aber begrenzt bleiben, meint Redakteurin Annika Grah.







Zu glauben, dass dieses Ereignis keine Aufregung erzeugen und vor allem auch geheim bleiben könnte, ist entweder naiv oder auch schon berechnend. Cem Özdemir heiratet seine Partnerin Flavia Zaka – noch im Februar. Die Trauung alleine wäre nicht mehr als eine Randnotiz, die beiden sind schon seit gut zwei Jahren ein Paar. Und Özdemir tritt gern als konservativer Grüner auf. Dass er also als Aspirant auf das Amt des Ministerpräsidenten seine Familienangelegenheiten in Ordnung bringen will, liegt irgendwie nahe. Wäre da nicht der Zeitpunkt.