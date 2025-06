Hochzeit auf den zweiten Blick: Verlobung beim ersten Date – eine Villingerin sucht im TV die Liebe

Larissa (29) aus Villingen sagt bei Joyn „Ja“ – ohne ihr Match zu kennen. Im Interview spricht sie über Datingfrust in VS und ein Abenteuer voller Kameras und Gefühle.

In der neuen Joyn-Sendung „Hochzeit auf den zweiten Blick“ wird nicht lange gefackelt: Zwölf Singles sagen direkt beim Kennenlernen „Ja“ – und finden erst danach heraus, ob mehr daraus werden kann. Eine von ihnen ist Larissa aus Villingen, sie ist seit sechs Jahren Single. „Ich habe das Gefühl, dass mich noch nie ein Mann bedingungslos geliebt hat“, sagt die 29-Jährige. Ob sich das nun ändert?

Larissa, wie kam es überhaupt dazu, dass du bei „Hochzeit auf den zweiten Blick“ mitgemacht hast?

Ich hatte mich ursprünglich für Staffel 10 von „Hochzeit auf den ersten Blick“ beworben und bin da auch relativ weit gekommen – das sieht man sogar im Fernsehen. Leider wurde ich dann nicht überrascht. Ein Jahr später habe ich mich nochmal beworben, dann aber jemanden kennengelernt und abgebrochen. Und plötzlich kam ein Anruf: Ob ich noch Single sei und Lust hätte, bei einem neuen Format mitzumachen.

Du hast also schon ungewöhnliche Wege eingeschlagen, um jemanden kennenzulernen. Was hattest du denn davor probiert?

Wie viele andere auch habe ich Dating-Apps ausprobiert – aber ehrlich gesagt: Es war meistens schwierig. Man sucht dort oft nur nach einem Idealbild, schaut selten nach links oder rechts. Deshalb fand ich das bei „Hochzeit auf den zweiten Blick“ spannend: Man konnte sich den anderen nicht aussuchen. Bei mir war es ein blonder, typisch deutscher Typ – eigentlich stehe ich ja eher auf Südländer (lacht).

Und in VS ist das Dating besonders schwierig?

Ja, ich finde es in VS echt nicht leicht, jemanden kennenzulernen. Die Welt hier ist klein. Da will man auch nicht unbedingt jemanden daten, der schon mal im Bekanntenkreis „unterwegs“ war…

Larissa mit ihrem von Experten „auserwählten“ Denis (27), der in der Nähe von Basel lebt. Foto: @Joyn/Marcus Hertrich

Gab es im Vorfeld etwas, worauf du dich besonders vorbereitet hast – emotional oder auch praktisch?

Wir mussten viele schicke Kleider mitnehmen, und ich bin eigentlich eher der „Normalo“. Ich hatte kaum etwas Passendes und musste erst mal shoppen gehen – im November! Emotional vorbereiten konnte man sich kaum, weil so viel anderes im Kopf war.

Hast du dir Gedanken gemacht, was Familie und Freunde von deiner Teilnahme halten könnten?

Klar macht man sich Gedanken. Man gibt ja schon viel von sich preis – und es kann natürlich auch ein totaler Flop werden. Ob es einer war, verrate ich nicht (lacht). Aber eins kann ich sagen: Es wurde sehr emotional. Es gab viele Tränen, aber auch viele Lacher.

Was war dir bei einem potenziellen Partner immer wichtig?

Der Charakter – ganz klar. Es bringt nichts, wenn man den schönsten Mann an der Seite hat, aber der Rest nicht passt. Intelligenz ist mir auch wichtig. Wenn der andere „dumm wie Brot“ ist, bringt das nichts. Und ohne Charakter sowieso nicht.

Und konnte das beim Experiment berücksichtigt werden?

Definitiv. Optisch hat es zwar nicht ganz gepasst, aber auf emotionaler Ebene war schon viel da. Man muss dann eben sehen, ob es wirklich funktioniert. Nur weil Experten einen matchen, heißt das ja noch nicht, dass es am Ende die große Liebe ist.

Mal ehrlich: Hattest du einen Notfall-Plan, falls dein Match gar nicht dein Typ gewesen wäre?

Eigentlich nicht. Ich habe mir gesagt: Ich lasse mich einfach darauf ein. Verlieren konnte ich ja nichts – also warum nicht schauen, was draus wird?

Larissa arbeitet als Assistenz der Geschäftsführung, ist sportlich aktiv, kocht gerne und achtet auf gesunde Ernährung. Foto: @Joyn/Marcus Hertrich

Du standest ja bereits vor der Kamera – war es dieses Mal etwas anderes für dich?

Ja, auf jeden Fall. Es war deutlich intensiver, vor allem durch die vielen Interviews. Ich glaube, ich war eher zurückhaltend vor der Kamera – und nur manchmal frech (lacht).

Wurden die Kameras irgendwann zur Nebensache – oder hast du immer daran gedacht, wie du im Fernsehen wirken könntest?

Natürlich überlegt man sich, wie man im Fernsehen rüberkommt. Aber manchmal vergisst man das komplett. Ich habe versucht, über alle positiv zu sprechen.

Mit wem schaust du dir die Sendungen an?

(lacht) Vielleicht mit einer Freundin, vielleicht mit meinem potenziellen Partner – oder vielleicht habe ich inzwischen ja schon einen neuen. Wer weiß? (grinst)

„Hochzeit auf den zweiten Blick“

Sendestart

18. Juni 2025

Sender

Joyn, ab 2. Juli (23.05 Uhr) in Sat. 1

Ausstrahlung

Jeden Mittwoch mit Doppelfolgen

Format

Nachfolger von „Hochzeit auf den ersten Blick“ – zwölf Singles werden aufgrund wissenschaftlicher Analyse gematcht, verloben sich beim ersten Treffen auf Kreta und lernen sich im Couple House kennen.