Hochwasservorsorge in Althengstett: So schützt man sein Eigenheim

So schützt man sein Eigenheim

Hochwasservorsorge in Althengstett

1 Sandsäcke sind bei Weitem nicht die einzige Möglichkeit, um sein Zuhause vor Überschwemmungen zu schützen. Foto: © Mario Hoesel - stock.adobe.com/mhp

Wie können private Hausbesitzer und Kommunen sich gegen Starkregen und Überschwemmungen wappnen? Um diese Frage geht es in einer Bürgerinformationsveranstaltung am 27. November und eine Woche zuvor im Gemeinderat.









Starkregen kann nur kurz anhalten, aber sehr extrem sein, zu heftigen Überflutungen führen und ist zu allem Übel nur bedingt vorhersehbar. Wegen des Klimawandels wird künftig mit noch mehr extremeren Niederschlägen gerechnet. Was also tun? Diese Frage war zuletzt Ende Juni 2021 heftig diskutiert worden, als in allen drei Althengstetter Ortsteilen bei einem Unwetter mehr als 50 Keller überflutet worden waren.