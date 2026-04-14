Hochwasserschutzmaßnahmen: Wann ist die Oberndorfer Austraße wieder befahrbar?

Endspurt bei den Hochwasserschutzmaßnahmen in Oberndorf. Nach fast einem Jahr Bauarbeiten in der Austraße fragen wir bei der Stadt nach, wann die Sperrung aufgehoben wird.
Weil der Neckar bei einem Jahrhunderthochwasser große Teile des Uferbereichs und der nahegelegenen Bebauung überfluten würde, baut das Land seit Mai 2025 parallel zur Austraße eine 400 Meter lange Hochwasserschutzmauer. Damit verbunden waren auch Sperrungen für den Verkehr, denn die Stadt Oberndorf nutzte die Gelegenheit für den Straßenausbau. Die aktuelle Sperrung reicht vom Abzweig Richtung „Action“ bis zum Parkplatz Neckarhalle. Wir fragen bei der Stadt Oberndorf nach dem aktuellen Stand der Maßnahmen – und wann die Strecke wieder freigegeben wird.