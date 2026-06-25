Hochwasserschutz in Planung: Ein Millionenprojekt, das nicht nur gegen Überschwemmungen hilft

Rangendingen plant im Sendelgraben den Bau eines Regenrückhaltebeckens. Doch der Hochwasserschutz ist nicht der einzige Grund für das Millionenprojekt.

Nein, im Sedelgraben soll „kein Stausee“ entstehen, aber ein Rückhaltebecken. Das hat der Vertreter eines Architektenbüros dem Gemeinderat berichtet. Das Gremium hat beschlossen, zum Schutz des benachbarten Wohngebiets das Bauwerk errichten zu lassen.

Im Sendelgraben fließt das Wasser nicht so schnell ab, wie es nachfließt. Das zeigen die Hochwasserrisikokarten, die Berechnungen über potenzielle Überflutungen grafisch anzeigen. Üblicherweise ist der Bach trocken, kann bei starkem Regen aber rasch anschwellen. Überschwemmungen in der Vergangenheit sind Anlass für die Planungen.

80 Prozent werden gefördert

Nach Angaben des Architekten liegen die Kosten dafür bei 1,1 Millionen Euro bis 1,2 Millionen Euro, jeweils brutto. 80 Prozent des Projekts würde ein Förderprogramm des Bundes finanzieren, den Rest bezahlt die Gemeinde.

Ziel des Bauwerks ist, dass das Wasser regelmäßiger als bisher abfließen kann, womit die Kapazität des Bachs nicht überbeansprucht wird. Wie der Architekt berichtet, kann man den Bereich deshalb begehen und pflegen. Zum Einsatz kommt das Becken demnach nur nach Regenfällen, aus denen eine Wasserfläche von 3000 bis 4000 Quadratmetern werden kann – entspricht circa der Größe eines halben Fußballfelds.

Diskutiert hat der Gemeinderat den Standort, der sich im Wesentlichen über die Abstände von der Wohnbebauung definiert. Tenor im Gremium war, die „Variante C“ weiterzuverfolgen, die sich in wenigen Hundert Meter Abstand zur Siedlung befindet.

Der Sendelgraben bei Rangendingen ist üblicherweise trocken, läuft bei Regenfällen aber schnell voll. Foto: Alexander Kauffmann

Gemeinderat Paul Maichle erinnerte bei der Diskussion an das Flächenpotenzial: Nur noch entlang des Sendelgrabens könne die Gemeinde Bauland erschließen. Deshalb, so sein Vorschlag, sollte das Bauwerk „so weit wie möglich nach hinten“. Dies setzte sich im Gremium schließlich durch.

Grundstücke gehören teils der Gemeinde

Auf Anfrage von Gemeinderat Reinhold Dieringer hat sich gezeigt, dass die betroffenen Grundstücke sich nur teilweise im Besitz der Gemeinde befinden. Denkbar sind offenbar bautechnische Lösungen dafür.

Neben Schutz vor Hochwasser steht eine ökologische Zielsetzung hinter dem Projekt. Demnach geht es vor allem um die Wassermenge, die nicht mehr so schnell abfließen, sondern so länger in der Natur belassen werden soll. Das Projekt eignet sich deshalb für das Förderprogramm des Bundes mit dem Titel „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“.

Kein Wasser entnehmen

Auch in Rangendingen gilt ein Entnahmeverbot von Wasser aus Bächen und Seen aufgrund der derzeit massiven Trockenheit. Daran erinnerte Bürgermeister Manfred Haug bei der Gemeinderatssitzung. Wer erwischt wird, müsse mit einer Anzeige rechnen. Das Entnahmeverbot gilt vorläufig bis 30. September.