Hochwasserschutz in Oberndorf Zahlreiche Bäume sollen gefällt werden

Bäume auf dem Damm müssen gerodet werden

An der Holzbrücke ist eine Rampe als Auffahrt auf den Damm geplant. Zwischen der Holzbrücke und der Firma Kabeltec müsse der Baumbestand auf der Dammkrone jedoch gerodet werden, so der Planer. Um die Spundwand zu errichten, sei nämlich eine Baustraße für die schweren Gerätschaften, die die Wand errichten und im Boden verankern, nötig. Diese soll auch nach der Maßnahme als dauerhafter Unterhaltungsweg bestehen bleiben. Auch zwischen der Firma Kabeltec und der Firma Rheinmetall müssen die Bäume auf dem Damm gerodet werden.

Zudem liegt ein Wohnhaus in diesem Bereich. Dort müsse man den Damm ein Stück abtragen, die Spundwand ziehen und den Terrassenbereich danach wieder neu herrichten. Das sei mit dem Anwohner so abgesprochen, so Stefan Rapp.

Keine Rettung möglich

Egal, für welche Möglichkeit des Hochwasserschutzes man sich entschieden hätte: Die Bäume könnten laut Planer nicht erhalten werden. De facto seien sie nach einer Norm, die besagt, dass Gehölze die Standsicherheit von Deichen beeinträchtigen, ohnehin unzulässig an ihrem Standort. "Es gibt keine Möglichkeit, sie zu retten", sagte Rapp. Die Bäume würden jedoch bewertet und ein Ausgleich mit dem Landratsamt abgestimmt.

Alternativen, wie eine Dammerhöhung, eine Schutzwand, eine andere Position für die Spundwand oder eine Schutzmauer, habe man erwogen, jedoch wieder verworfen, da entweder zu wenig Platz oder die Standsicherheit fraglich wäre.

Beinahe der ganze Bereich am Neckar sei Kampfmittelverdachtsfläche, weshalb der Grund zunächst untersucht werden müsse. Hinzu kommt ein Beweissicherungsverfahren, um später sagen zu können, ob durch den Bau der Spundwand Schäden an den Gebäuden entstanden sind.

Gesamtkosten von rund 3,4 Millionen Euro

Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen rund 3,4 Millionen Euro, rund 700.000 Euro davon fallen allein für die Planung, Gutachten und die Beweissicherung an. Sobald das Wasserrecht vorliege, könne die Förderung beantragt werden, so Rapp. Diese soll bis zu 70 Prozent betragen. Der Start des Projektes ist für Herbst oder Winter 2021/2022 vorgesehen.

Um die Maßnahme durchführen zu können, habe die Stadt Grunderwerb tätigen müssen, meinte Bürgermeister Acker. "Die Baumentfernung ist bedauerlich, aber es gibt keine Alternativen."

Dieter Rinker fragte, ob die Festlegung auf HQ100 willkürlich sei. Zudem wollte er wissen, ob Ausgleichsmaßnahmen in Neckarnähe möglich seien. Das Land empfehle in Ortslagen, mit HQ50 oder HQ100 zu planen. Und wenn man so eine große Maßnahme schon angehe, dann am besten so, dass man für jede Eventualität gewappnet sei, erwiderte der Planer. Ein kleinerer Schutzgrad, also eine Erhöhung um 20 statt 50 Zentimeter, mache keinen Sinn.

SPD will NABU anhören

An neckarnahen Ausgleichsmaßnahmen in der Aue sei zudem nichts auszusetzen, im unmittelbaren Uferbereich sei es jedoch nicht sinnvoll, da Bäume bei Hochwasser umstürzen und Wurzelkrater reißen könnten, meinte Rapp. "Wenn Bäume auf Deichen unzulässig sind, müssen die Bäume auf der anderen Uferseite dann auch gerodet werden?", fragte Rinker. Das verneinte Acker, da dort kein Freiborddefizit bestehe.

Wolfgang Hauser (CDU) fragte nach einer Versetzung der Spundwand und nach dem Zeitpunkt der Fällung. Gerodet werde kurz vor Beginn der Maßnahme, antwortete Acker. Auch wenn man die Spundwand versetze, so brauche man Platz für die Baufahrzeuge, die die sechs Meter langen Wandelemente "einfädeln" müssten. Da sei einfach kein Platz für die Bäume, antwortete Rapp.

Entscheidung doch noch schieben?

Ruth Hunds (SPD) bemängelte den riesigen Eingriff in die Natur. Für sie seien noch einige Fragen offen, etwa wie die Rodung die Wassertemperatur und die Fauna beeinträchtige, wie der Gewässerschutz die Sache bewerte, was der NABU sage und was Vorrang habe: Naturschutz oder Gewässerschutz? Das könne man nicht gegeneinander ausspielen, erwiderte Stefan Rapp. Alle Interessen würden berücksichtigt. Im Zuge des Verfahrens werde die Naturschutzbehörde angehört.

Günter Danner (SPD) meinte, man habe dem NABU versprochen, dass er sich noch äußern könne. Wenn man nun den Beschluss zur Umsetzung der Maßnahme fasse, sei das Versprechen Makulatur. Man habe doch keinen Zeitdruck, da könne man die Entscheidung doch noch schieben, bis weitere Erkenntnisse vorlägen.

Auch der NABU werde im Verfahren angehört, meinte Rapp. Schieben könne man eine Entscheidung immer, so Acker, jedoch werde sich inhaltlich nichts ändern. Ob man dann letztlich einen größeren Ausgleich vornehme, liege beim Gemeinderat.

Hunds störte sich daran, dass Einwände manches Mal zu leicht vom Tisch gewischt würden, und beantragte eine Vertagung der Entscheidung. 14 Stadträte stimmte dagegen und segneten den Beschluss der Verwaltung bei sieben Enthaltungen ab.