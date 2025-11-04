Hochwasserschutz in Oberndorf: Sperrung der Austraße – das ist der aktuelle Stand

Seit sechs Monaten laufen die Bauarbeiten zu den Hochwasserschutzmaßnahmen in der Oberndorfer Austraße – verbunden mit Vollsperrungen für den Verkehr. So geht es jetzt weiter.
Damit Oberndorfs Bebauung in Ufernähe künftig im Fall eines 100-jährlichen Hochwassers geschützt ist, baut das Land unter anderem eine etwa 420 Meter lange Hochwasserschutzmauer aus Beton zwischen dem neuen Kreisverkehr bei der Neckarhalle und Höhe „Action“-Markt. Wir fragen nach dem aktuellen Stand der Arbeiten – und danach, ob der bisherige Zeitplan noch realistisch ist.