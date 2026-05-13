Uneinigkeiten im Gemeinderat blockieren die weiteren Vorhaben im Hochwasserschutz. Der Bürgermeister findet klare Worte für die festgefahrene Situation.
Am 15. Mai jährt sich das verheerende Unwetter aus dem Jahr 2009. Die Naturkatastrophe setzte Teile Gechingens unter Wasser. 300 Helfer waren im Einsatz. Als Reaktion darauf sollte der Hochwasserschutz vorangetrieben werden – doch auch 17 Jahre später ist noch nicht viel passiert. Nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wird das in naher Zukunft auch nicht der Fall sein.