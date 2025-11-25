Hochwasserschutz im Südwesten: Was lässt sich aus der Katastrophe im Ahrtal lernen?

Hermann-Josef Pelgrim war lange OB in Schwäbisch Hall, seit 2021 leitet er die Aufbaugesellschaft in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dies ist sein Rat für den Hochwasserschutz im Südwesten.
Seine Lebensplanung hat eigentlich ganz anders ausgesehen. Nach 24 Jahren als Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall wollte sich Hermann-Josef Pelgrim im Jahr 2021 in der Entwicklungshilfe engagieren – das war die Leidenschaft seiner Jugend gewesen. Doch dann kam kurz vor dem Abschied aus Hall in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 die Jahrtausendflut im Ahrtal. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall halten Anteile an den Stadtwerken Bad Neuenahr-Ahrweiler, man war also eng verbunden, und so sendete Hall als eine der ersten Städte in Deutschland einen Hilfstrupp ins Flutgebiet.