1 Das versunkene und wieder aufgetauchte Fahrgastschiff "Moornixe" ist aus dem Wasser gehoben. Foto: Markus Gayk/dpa Foto: dpa

Ein beim Ruhrhochwasser im Juli versunkenes Schiff ist aus dem Wasser gehoben worden. Nun soll die «Moornixe» tatsächlich wieder flott gemacht werden.















Mülheim an der Ruhr - Das beim Hochwasser im Juli versunkene Fahrgastschiff "Moornixe" in Mülheim an der Ruhr ist am frühen Sonntagmorgen erfolgreich aus dem Wasser gehoben worden.

Das etwa 18 Meter lange Wrack wurde dazu an einem Kran befestigt und herausgezogen, wie ein Reporter der dpa berichtete. Nun will der Besitzer Heinz Hülsmann das Schiff wieder flottmachen lassen: Ein Sattelschlepper bringt das geborgene Schiff zu einer Fachfirma in Mülheim an der Ruhr.

Die "Moornixe" war in der vergangenen Woche mit aufblasbaren Hebesäcken in einer mehrtägigen Aktion wieder an die Wasseroberfläche gekommen. Das in Mülheim festgemachte Schiff war beim Ruhrhochwasser im Juli von einem Baum gerammt und mitgerissen worden. An einem Wehr wurde es unter Wasser gezogen und stark beschädigt. Später wurde das Wrack dicht unter der Wasseroberfläche in einem Ruhr-Altarm gefunden.

© dpa-infocom, dpa:211017-99-625607/2